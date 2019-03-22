Нужно ценить покой граждан

В ЖКХ-марафоне «Комсомольской правды» Ирина Сидорова принимает участие регулярно. Чаще всего вопросы и жалобы, с которыми обращаются красноярцы, не касаются напрямую работы управляющей компании, которую она возглавляет, тем не менее, как квалифицированный специалист, Ирина Ивановна отвечает на все вопросы наших читателей и консультирует их по проблемным темам жилищно-коммунальной сферы.

Когда соседом стал предприниматель

На этот раз телефон просто раскалился от вопросов. Людей интересовало осуществление поверки приборов учета, ремонт стояков отопления, который, кстати, могут осуществлять и сами жильцы:

- Если вы не желаете ждать, пока управляющая компания выполнит ремонт стояков отопления, это можно сделать и самостоятельно, - поясняет Ирина Сидорова. – Для этого жильцу нужно обратиться в управляющую компанию, чтобы ее представители пришли и составили акт, могли удостовериться, что стояки действительно нуждаются в замене. По согласованию с управляющей компанией после того, как собственник жилья проведет все необходимые ремонтные работы, и представит платежные документы в управляющую компанию, потраченные деньги будут вычтены из его квартплаты.

Многих красноярцев волнует беспокойное соседство предпринимателей. Сейчас в некоторых домах, расположенных в первой линии, размещаются различные магазины и мини-производства на первых этажах. Коммерсанты выкупают квартиры, объединяют их и, переводя в нежилое, организуют там активную деятельность. Так, жительница Центрального района пожаловалась во время прямой линии на то, что настоящей головной болью стало для них в последнее время соседство с пекарней. Работа кипит с рассвета, пекари громко разговаривают, начиная с пяти утра, а отсутствие нормальной вентиляции создает парниковый эффект – в квартирах дома пахнет не только свежей выпечкой, но и дрожжами и кислым тестом. По словам Ирины Сидоровой, терпеть такое нельзя:

- Жильцам нужно составить коллективную жалобы и передать ее в управляющую компанию, - поясняет Ирина Сидорова. - Если они это уже делали, то в новой жалобе следует указать, что она повторная. Коммерсанты обязаны иметь свою вытяжку, и она никак не может быть связана с общедомовой. Более того, если она будет расположена на фасаде дома, жильцы имеют права получать арендную плату за ее размещение. К старым вытяжкам дома владельцы пекарни присоединяться права не имеют. Что же касается громких разговоров ранним утром, то этим также должна заняться управляющая компания. Ее сотрудники должны побеседовать с пекарями. Если возникает такое соседство, то люди должны уважать друг друга и ценить покой граждан.

И к лету готовы!

Кстати именно уважение тех, для кого ты трудишься, одна из ключевых позиций работы управляющей компании «Холмсервсис». Когда городской властью было принято решение о составлении паспортов фасадов, которые требуют, в том числе, и финансовых вливаний, руководством компании это было сделано оперативно и не за счет денег жильцов, а за счет средств, полученных от арендной платы.

В заключение прямой линии мы, конечно же, не могли не затронуть тему завершения отопительного сезона. Но рачительные хозяева всегда смотрят на несколько шагов вперед, поэтому «Холмсервсис» уже вовсю готовится к новому отопительному сезону:

- Мы приобрели еще один компрессор для промывки и опрессовки труб, - комментирует Ирина Сидорова. – Эти процедуры проводятся из года в год и заложены в договоре управления. Без этого дом не может идти в новый отопительный сезон.

Кроме того, компания также активно готовится к лету – утвержден список рассады, с учетом пожеланий жильцов, закуплена краска для обновления малых архитектурных сооружений на дворовых территориях. Сотрудники «Холмсервиса» уже приступили к обрезке деревьев, а самые грандиозные планы связаны с расширением деятельности компании – организацией дендросада в Центральном районе и проекта с использованием геопластики в микрорайоне «Преображенский».