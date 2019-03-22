Какая вода течет из кранов красноярцев?

Специалисты лаборатории Центра контроля качества воды компании «КрасКом» ежедневно проверяют 10 проб воды сточной и 40 — питьевой, которые доставляют со всего города, напомнил генеральный директор компании Олег Гончеров. Стоит отметить, что минеральные и органические вещества в енисейской воде присутствуют в допустимых пропорциях, и вода по-прежнему является одной из самых чистых в России. Качество воды красноярцев вполне удовлетворяет, а вот ее использование иногда вызывает нарекания, поэтому звонки, которые поступали от слушателей и читателей «Комсомольской правды» в большей степени касались взаимодействия с управляющими компаниями, начислений за тепло и воду, а также ремонтных работ водопровода. Горожане выразили слова благодарности за работу компании, например, по ул. Карбышева. Также отметили, что большинство ремонтов происходит очень оперативно, как по пер. Светлогорский, 8, но зачастую остается открытым вопрос дальнейшего благоустройства. Порыв устранен, трубопровод налажен, но асфальт вскрыт, двор перекопан и так может оставаться достаточно продолжительное время:

- Все зависит от того, окончательно ли ушли с этого участка наши ремонтники, - поясняет Олег Гончеров. – Если сети здесь необходимо перекладывать, значит на этот адрес придется еще раз вернуться с землеройной техникой, поэтому асфальтное покрытие не восстанавливается. Если же все работы закончены, то новый асфальт положат в летний сезон, а зимой благоустройство выполнят во временном варианте. Чтобы уточнить, кому принадлежит тот или иной участок, где ремонтировали подземные коммуникации, и кто несет ответственность за его благоустройство, жителям нужно обратиться в администрацию района. Каждая такая территория находится на контроле.

Стоит отметить, что порядка 70% сетей водоснабжения Красноярска изношено. И речь идет не только о временном показателе эксплуатации. Так, по словам Олега Гончерова, с достаточно частой периодичностью регистрируются утечки в микрорайоне Северный, к примеру, и достаточно реже – в Ленинском районе, хотя жилые микрорайоны в Советском районе гораздо новее. Это связано, прежде всего, с качеством материала, из которого были изготовлены трубы, заложенные в своем большинстве в сложные 1990-ые годы.

В планах компании развитие сетей в Ветлужанке (улица Елены Стасовой), микрорайона «Мичуринский». Из выполненного – водоснабжение территории спорткомплекса «Арена. Платинум Красноярск» и Солонцы-2. Учитывая, что в будущем там планируется серьезная жилая застройка, компания «КрасКом» подвела туда достаточное количество сетей, чтобы после появления новых домов дополнительных работ проводить было не нужно:

- Наша инвестиционная программа включает в себя, конечно же, перекладку сетей, – поясняет Олег Гончеров. – Однако это никогда не должно становиться самоцелью. В погоне за количеством новых километров нельзя забывать о состоянии водозаборов, поэтому мы активно вкладываем средства в модернизацию насосного и другого технологического оборудования. Кроме того, принимаем на себя бесхозные сети, которые требуют повышенного внимания и дополнительных затрат, неучтённых в текущем тарифе предприятия. Для нас это минус, а для горожан – плюс. Ведь за техническим состоянием бесхозных объектов начинает следить квалифицированный персонал «КрасКома». Это позволяет снизить вероятность нештатных ситуаций и, как следствие, повысить качество услуг водоснабжения и водоотведения.

НАША СПРАВКА

Состав воды исследуют по физическим показателям (цветность, мутность), а также по микробиологическим, химическим, паразитологическим и радиологическим. На кануне Всемирного дня водных ресурсов, который по решению организации Объединенных наций отмечается 22 марта, «КрасКом» опубликовал на сайте предприятия www.kraskom.com в разделе «Качество воды» подробные результаты исследований водопроводной воды по каждому водозабору с разбивкой по районам.

КСТАТИ

Сейчас в компании «Краском» трудится 2168 человек. В штате сотрудников есть химики, микробиологи и даже водолазы, которые занимаются подводными объектами. Вакансий в компании, обычно, немного, на сегодняшний день – это 13 человек.