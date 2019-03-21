2019-03-21T13:02:18+03:00
Общество

Барби-то ненастоящие! В Красноярске арестовали 7668 фальшивых красавиц

Правообладатель вынес им суровый приговор [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске арестовали 7668 фальшивых красавиц. Фото пресс-службы Красноярской таможниВ Красноярске арестовали 7668 фальшивых красавиц. Фото пресс-службы Красноярской таможни
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Красноярские таможенники арестовали целую партию фальшивых красавиц – 7668 кукол Барби. По документам значилось, что изготовили кукол в Китае по заказу некой иркутской фирмы – общества с ограниченной ответственностью. Причем эта самая иркутская фирма кукол в глаза не видела – сразу из Поднебесной переправила их покупателю (и получателю груза) в Красноярск. Партия декларировалась по технологии удаленного выпуска товаров, официально проходила как «игрушка, изображающая людей – кукла пластмассовая с аксессуарами».

Фальшивые барби.

Вроде Барби как Барби: ноги длинные, талия тонкая, глаза огромные. Каждая упакована в яркую коробку. Сколько девочек мечтают о такой. Но что-то насторожило сотрудников красноярской таможни – уж сколько через них проходит разных подделок. Решили подстраховаться и направили запрос правообладателю.

Авторские права во всем мире на Барби имеет только одна компания – «Maттелл Инк.». И находится она в США, в Калифорнии. Ее представитель в России ответил на запрос, что никаких лицензионных соглашений с иркутской фирмой-импортером правообладатель не заключал. Материальный ущерб, связанный с нарушением авторских прав при ввозе данного товара, составил около 3 миллионов 767 тысяч рублей. Представитель потребовал: виновных – к ответу, а куклы – уничтожить.

Куклы как куклы, но что-то в них насторожило. Фото пресс-службы Красноярской таможни

Куклы как куклы, но что-то в них насторожило. Фото пресс-службы Красноярской таможни

СПРАВКА

Авторские права распространяются как на всё произведение в целом, так и на любую его оригинальную часть, а также название или персонаж произведения, выраженные в объективной форме. Согласно законодательству, правообладателю принадлежит исключительное право на зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности и организации (лица) не могут использовать такие товары без согласия правообладателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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