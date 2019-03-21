2019-03-21T10:55:15+03:00
Дом. Семья

Зарплата – «Вискасом», премия – ласками: в красноярскую школу наняли охранником кошку

Флорида – не только сторож, но еще и фотомодель формата «Plus size» [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Флорида – не только сторож, но еще и фотомодель формата «Plus size». Фото: управление образования КрасноярскаФлорида – не только сторож, но еще и фотомодель формата «Plus size». Фото: управление образования Красноярска
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Всем известно, что в Эрмитаже на службе состоит особая лейб-гвардия – несколько десятков кошек, которые спасают бесценные экспонаты от грызунов. Технопарк «Твори-Гора» в Красноярске тоже может похвастаться таким служащим. Усы, лапы, хвост – вот главные документы очаровательной импозантной леди по имени Флорида. И не только, у нее еще есть настоящий ветеринарный паспорт.

В красноярскую школу наняли охранником кошку.

Трехцветная кошка появилась в технопарке примерно полгода назад, по осени. Откуда она взялась, никто не знает. То ли сбежала от прежних хозяев, то ли изначально бродяжка. Сначала захаживала в гости, вроде как ненароком: «ой, мимо пробегала, не найдется ли чего вкусненького, мур-мур?». Но однажды пришла и осталась жить навсегда. А сотрудники и не против: умница, чистоплотная, ласковая. Да и детвора, которая приходит сюда заниматься, от нее в восторге.

- В нехитрые обязанности кошки входит встреча гостей и их сопровождение по учреждению. Она хвостиком бегает по зданию за посетителями. Закрытую перед её любопытным носом дверь воспринимает как личное оскорбление, - рассказывают сотрудники технопарка. – А недавно Флорида стала подрабатывать фотомоделью в детской фотостудии. Занятия получили название фото-кото-практики. Дети шутят, что обильное питание наложило отпечаток на талию мохнатой модели. Так что Флорида – модель формата «Plus size».

Кстати, «меховая» штатная единица находится на полном обеспечении педагогов. Зарплата кошки составляет два пакетика корма в день. Но несмотря на скромную должность охранника, в душе, кажется, Флорида считает себя настоящим директором детского технопарка и, поглядывая с прищуром на шумящих учеников, искренне недоумевает, почему они так вольготно ведут себя в ее доме.

Зарплата – «Вискасом», премия – ласками: в красноярскую школу наняли охранником кошку. Фото: управление образования Красноярска

Зарплата – «Вискасом», премия – ласками: в красноярскую школу наняли охранником кошку. Фото: управление образования Красноярска

ИСТОЧНИК KP.RU

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