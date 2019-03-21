«Водителя арестовали, а нас высадили на пустом автовокзале среди ночи!»

Пятеро жителей Богучанского района ехали каждый по своим делам по делам в Красноярск. Купив билеты на микроавтобус (принадлежащий местной фирмой-такси) по 1000 рублей за место, они отправились в путь. Но не успели выехать даже за пределы района: минивен остановила полиция.

- Лично я ездила на каникулы к родителям в поселок под Богучанами, - рассказывает «Комсомольской правде» - Красноярск одна из пассажирок, учительница Наталья Кострыкина. - Оттуда нормальный транспорт не ходит, поэтому она договорилась, через фирму-такси (звонили диспетчеру в райцентр, Богучаны), за 1 000 с человека доехать до Красноярска. Мужчина-водитель по пути подхватил еще несколько человек. И нас всех дружно задержали в 6 часов вечера в Богучанах. В седьмом часу доставили в местное РУВД на допрос. Как оказалось, машина не имела лицензии на перевозку, поэтому водителя задержали. Никто из нас не знал о том, что транспорт нелегален, - мы все-таки заказывали его в фирме, не на трассе поймали! Но проблема в том, что в Богучанском районе мало транспорта, и из маленьких поселков, как ехали мы, кроме такого, почти что ничего не ходит. Просидели мы там, в общей сложности, два часа. Потом нас загрузили в служебную машину полиции и доставили до Богучанского автовокзала. Оставили с чемоданами на улице ночью, говоря, что все остальное их не касается. До ухода последнего автобуса оставался час, и билет на него остался только один. Молодой человек из нашей компании его и купил, он очень спешил на работу. А мы, три девушки и один молодой человек, остались стоять на вокзале с чемоданами. Мы звонили диспетчеру этой «нелегальной» компании, Галине. На что она ответила, что водитель является ее мужем и плату они берут исключительно за бензин. Хотя, в этой компании, по нашим сведениям, работает 3 шофера. Что касается самого водителя, то, как позже выяснилось, его допросили и отправили домой. Но машину все же забрали, и теперь шофер ждет повестку в суд).

До Красноярска все добрались благополучно.Фото: Мария ЛЕНЦ

В общем, спустя какое-то время смогли уговорить одного таксиста довезти нас до города. Но взял он уже с нас 15 тысяч!

В ГУ МВД информацию подтверждают и официально комментируют:

«В ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения инспекторы дорожно-патрульной службы остановили минивен, следовавший по маршруту «Кодинск-Богучаны-Красноярск». Сотрудниками полиции было установлено, что у водителя не имеется разрешительных документов на осуществление пассажироперевозок, автомобиль помещен на специализированную стоянку. В связи с этимон и пассажиры были доставлены в дежурную часть Отдела МВД России по Богучанскому району, где опрошены участковыми уполномоченными полиции».

В полиции говорят: в этот день в 22:00 в Красноярск отправлялся официально действующий автобус, в котором имелось 8 свободных мест. Почему же люди на него не сели? По словам участников истории, вышеупомянутый автобус не должен был заезжать на автовокзал – он шел мимо. О нем они узнали – от того самого диспетчера такси, Галины. Чувствуя свою вину, она договорилась с коллегами, связалась с водителем автобуса, попросила его заехать на автовокзал. О чем и рассказала оставшимся на улице пассажирам. Но те просто побоялись: вдруг это обернется очередными неприятностями?

Так или иначе, до Красноярска все добрались благополучно. Хотя и, как говорится, втридорога...