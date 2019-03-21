За год из Красноярского края уехала 131 тысяча человек

Специалисты Красноярскстата подсчитали уровень миграции населения в 2018 году. И вот какие результаты получились. Из Красноярского края уехали 131 272 человека, приехали – 130 994 человека. Разница небольшая – 278 человек в пользу убывших.

Самым популярным городом для переезда стал Красноярск, он принял 2478 человек, за ним Сосновоборск (461 человека) и Минусинск (373). Из районов – Емельяновский (2923), Эвенкия (470) и Березовский (365). Чаще всего уезжали из Шарыпово (341 человека), Канска (375 человек), Кежемского района (353 человека) и Назаровского района (349).

На территории края с одного места жительства на другое переехали 74 160 человек, (для сравнения в 2017 году – 71220 человек).

Теперь о межрегиональной миграции. Чаще всего жители Красноярского края переезжали в регионы Сибирского федерального округа: в Хакасию (5749 человек), Иркутскую (3277) и Кемеровскую (1688) области. В Краснодарский край перебрались 3620 человека, в Москву – 2675 и Московскую область – 2214, Санкт-Петербург – 2209.

Пока одни уезжали в указанные регионы, другие, наоборот, оттуда выбирали Красноярский край. Так, к нам из Хакасии переехали на постоянное место жительства 6133 человека, из Иркутской и Кемеровской областей – 4404 и 2290 человек, из Краснодарского края – 1648, Москвы – 1559 и Санкт-Петербурга – 1495 человек.

Что касается международной миграции: в прошлом году в край переехали из стран ближнего зарубежья 3 914 человека. Наибольший чистый приток граждан зафиксирован из Таджикистана (1576), Киргизии (1525), Казахстана (821), Азербайджана (520) и Армении (304).

Уехали из Красноярского края за границу 4 657 гражданина. Кстати, 719 человек – в Северную Корею, 52 – в Германию и 32 – США.