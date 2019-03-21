2019-03-21T06:42:25+03:00
Общество

Опасный штормовой ветер с юга надвигается на Красноярск

При этом обещанные ранее заморозки отменяются
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Опасный штормовой ветер с юга и гололедица надвигаются на КрасноярскОпасный штормовой ветер с юга и гололедица надвигаются на КрасноярскФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Специалисты МЧС предупреждают жителей Красноярска и южных районов края о неблагоприятных метеорологических условиях. По их прогнозам сегодня, 21 марта, ожидается сильный порывистый ветер с южного направления - 22 – 27 метров в секунду.

Учитывая, что на окраинах города и загородных трассах прошел снег, ситуация для автомобилистов складывается довольно опасная: на дорогах наблюдается гололедица и снежные накаты, которые могут стать причиной аварии. Поэтому спасатели и сотрудники дорожной полиции настоятельно советуют воздержаться от дальних поездок. А если отменить планы уже невозможно, то быть предельно осторожными за рулем и вести себя по принципу: тише едешь – дальше будешь.

В городе также нужно вести себя осторожно и не подходить близко к стенам, с которых порывами ветра может сорвать плитки вентилируемых фасадов. Не стоять под баннерами и у строительных заборов, под старыми деревьями и у шатких конструкций.

Что касается температуры воздуха, то в ближайшую неделю днем отрицательных температур не предвидится. Сегодня, 21 марта, ожидается до 3 градусов тепла. Завтра, в пятницу 22 марта – уже 7 градусов. Ночью ожидают очень легкие заморозки – от нуля до -5 градусов. И переменная облачность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Формула, которую все-таки лучше вспомнить
20 марта — Международный день счастья, а много ли людей считают себя счастливыми? И где оно это счастье? Наш начинающий автор решил написать серию мотивационных колонок*, которые, мы надеемся, многим помогут разобраться в себе
Новости 24
Неизвестные «заминировали» Красноярскую ГЭС
Главу района в Красноярском крае подозревают в самоуправстве и вырубке леса
Заочно арестованного гендиректора красноярской «Реставрации» разыскивает Интерпол
Доска позора: красноярские городовые выписали 400 штрафов за парковку на газонах
В Хакасии школьница угнала у отца машину и отправилась в ночной клуб
Экс-министр экологии края устроился на работу в «Красноярскнефтепродукт»
В Красноярске в фан-парке «Бобровый лог» скончался лыжник
Банк УРАЛСИБ выступит партнером мероприятия «ОПОРЫ РОССИИ»
В Красноярске началась реставрация бывшего кинотеатра «Родина»
Охранявшего здание красноярской мэрии медведя погрузили на «воровайку» и увезли
Начальник красноярской полиции просит депутатов Горсовета организовать в городе вытрезвитель
В Красноярск из Владивостока привезли вагон слишком теплой селедки
В Красноярске пострадавшая в автобусе пассажирка отсудила у водителя 60 тысяч
Пожар в Красноярске: из-за припаркованного транспорта спецмашины не смогли подъехать к горящей квартире
Власти Красноярска пригрозили уголовной ответственностью за вырубку деревьев
Сбил пешехода и скрылся: красноярка помогла задержать нарушителя
Задержанного по делу Натарова экс-редактора Dela.ru Дмитрия Болотова отпустили под подписку о невыезде
Красноярский школьник собрал метеостанцию и спрогнозировал жаркое лето
«Русский Уголь» развивает производство в Сибири
В Красноярске в новом микрорайоне Нанжуль-Солнечный открылся современный детский сад
Красноярские кладбища переполнены: прокуратура требует у властей решить проблему
В Красноярском крае влюбленная пара подростков сбежала из дома
Грузовикам вновь запретят ездить по улицам Красноярска
Наследие Универсиады: полсотни автобусов выйдут на городские маршруты
В Хакасии нетрезвый водитель напал на полицейского
Красноярский следком за два месяца рассмотрел 1371 заявление от граждан
Уровень безработицы в Красноярском крае самый низкий во всей Сибири
Набор учеников в красноярские школы искусств начнется с 15 апреля
Из правительства края – в кресло мэра: новым главой Минусинска стал Андрей Первухин