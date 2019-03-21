Опасный штормовой ветер с юга надвигается на Красноярск

Специалисты МЧС предупреждают жителей Красноярска и южных районов края о неблагоприятных метеорологических условиях. По их прогнозам сегодня, 21 марта, ожидается сильный порывистый ветер с южного направления - 22 – 27 метров в секунду.

Учитывая, что на окраинах города и загородных трассах прошел снег, ситуация для автомобилистов складывается довольно опасная: на дорогах наблюдается гололедица и снежные накаты, которые могут стать причиной аварии. Поэтому спасатели и сотрудники дорожной полиции настоятельно советуют воздержаться от дальних поездок. А если отменить планы уже невозможно, то быть предельно осторожными за рулем и вести себя по принципу: тише едешь – дальше будешь.

В городе также нужно вести себя осторожно и не подходить близко к стенам, с которых порывами ветра может сорвать плитки вентилируемых фасадов. Не стоять под баннерами и у строительных заборов, под старыми деревьями и у шатких конструкций.

Что касается температуры воздуха, то в ближайшую неделю днем отрицательных температур не предвидится. Сегодня, 21 марта, ожидается до 3 градусов тепла. Завтра, в пятницу 22 марта – уже 7 градусов. Ночью ожидают очень легкие заморозки – от нуля до -5 градусов. И переменная облачность.