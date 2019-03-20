Александр Усс: «Я всегда считал, что Универсиада нужна, прежде всего, красноярцам»

Красноярск готовился к Универсиаде 5 лет. А затем 10 дней спортивного праздника пролетели, как один миг – яркие, насыщенные эмоциями, незабываемые. Такого масштабного события ни город, ни край не знали за всю свою историю. Добавим, что Всемирные студенческие игры принесли нашему городу большие дивиденды. Накануне губернатор Красноярского края Александр Усс провел пресс-конференцию, где и подвел итоги прошедшей Универсиады.

Оценка события

По оценкам FISU, красноярская Универсиада стала одной из лучших, если не самой лучшей из Универсиад за всю историю их проведения. Учитывая международное значение события, организаторы мониторили всю прессу, где говорилось о ней. В том числе и зарубежную. Не секрет, что есть страны, которые настроены к России не очень дружественно. Но и там оценка звучала приблизительно так: красноярцы справились со своей задачей, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой, отметил Александр Викторович.

Когда его спросили о личных впечатлениях, ответил:

- Они разные. Я ходил на спортивные соревнования, но взгляд внешний и взгляд изнутри это совсем другое дело. Каждый день для меня был большим испытанием и большим событием. Картинка была замечательная на открытии и очень трогательная на закрытии. Эмоций хватило на всех.

Значимость Универсиады

- Я всегда считал, что Универсиада нужна, прежде всего, сами красноярцам и их мнение для меня является определяющим, - подчеркнул Александр Усс. – Это должен был быть праздник для красноярцев, и он таким стал. Только в парке Универсиады побывало около 700 тысяч гостей. Эстетика города преобразилась. У нас появилась замечательная подсветка на проспекте Мира. Мы сделали мосты, чтобы создать внешний эффект. И люди это оценили. Сейчас на проспекте Мира чисто не только потому, что регулярно убирают, люди просто стали меньше мусорить.

Столичность

По мнению губернатора, столичность проявляется в талантах и результатах. Возьмем результаты Универсиады: из 296 российских атлетов 44 – красноярцы. Они завоевали 23 медали из тех 112, которые положила в свою копилку российская сборная. Это говорит о том, что с точки зрения спортивного потенциала Красноярск – явный лидер. Наша культурная программа «Экстремальная классика», по мнению всех, кто это шоу, должна обязательно быть выдвинута на «Золотую маску». Шоу достойно того, чтобы его показать в Москве, Петербурге и за рубежом.

Участие крупного бизнеса

- Еще будучи председателем Законодательного собрания, я высказывал идею, что собственники крупных предприятий, которые являются локомотивами экономики, должны чувствовать себя хозяевами этой земли в хорошем смысле слова. Чувствовать ответственность за то, как идут дела, как выглядит город, живут люди, - рассказывает Александр Усс. – В декабре позапрошлого года мы подписали первый меморандум о сотрудничестве с собственниками СГК, «Норильского никеля», «РУСАЛа». Им предложили поучаствовать в подготовке города к Универсиаде: в архитектурной подсветке мостов, обустройстве общественных пространств. И они согласились.

Кадровый потенциал

Красноярский губернатор признался, что нормально относится к тому, что сибиряки реализуют себя в столице или за рубежом. Но уверен, что в Красноярске также немало дл этого возможностей. И если дать им такую возможность, они никуда из Красноярска не уедут. Например, молодые дизайнеры, которые построили парк Универсиады. Многие проявили себя в коллективе Дирекции Универсиады. Из этого коллектива можно создать целую корпорацию, поручить ей заниматься организацией форума конгресса цветных металлов, экологический форум. Или доверить индустрию туризма – они справятся.