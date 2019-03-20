Чтобы не остаться без света

Трудно представить жизнь современного человека без электричества. Прежде чем электроэнергия дойдет до наших домов, она преодолевает длинный путь от ГЭС или ТЭЦ через линии электропередачи и подстанции. Чтобы мы получали тепло и свет без перебоев, каждый элемент электрической сети должен надежно работать.

На страже надежности

Обслуживанием магистральных подстанций и линий электропередачи напряжением 220 кВ и выше в Красноярском крае занимается Красноярское предприятие ФСК ЕЭС, входящей в группу «Россети».

За техническим состоянием линий электропередачи следят линейные бригады предприятия: они проводят осмотры и текущие ремонты, в ходе которых меняют дефектную изоляцию, провода, укрепляют фундаменты опор и т.д.

В работоспособности магистральных сетей, в способности специалистов оперативно и профессионально реагировать на нештатные ситуации есть полная уверенность. Однако все усилия энергетиков могут быть сведены к нулю расхитителями металла с ЛЭП.

Ради «уголка»

Линии электропередачи проходят по малонаселенной местности, пересекают поля и леса. Пользуясь этим, злоумышленники срезают с опор ЛЭП металлические детали – «уголки». На первый взгляд, существенного ущерба сооружениям это не наносит, однако именно уголки создают каркас опоры, делают ее устойчивой к ветровым нагрузкам. «Первоначально опора может и устоять, но в случае сильного ветра велика опасность её наклона или даже падения, а это может привести к самым серьезным последствиям», – рассказывают специалисты Красноярского предприятия МЭС.

Разворовывание опор может стать причиной аварий с обесточиванием населенных пунктов, крупных промышленных предприятий, а также негативно повлиять на надежность передачи электроэнергии между регионами.

Магистральные ЛЭП находятся под напряжением 220 тысяч вольт, что в тысячу раз больше, чем в обычной розетке. Поэтому во время хищения могут пострадать и сами преступники. Поражение электрическим током смертельно опасно. Кроме того, ослабленные опоры могут попросту не выдержать ветровых нагрузок и упасть, погребя под собой злоумышленников.

Энергетики уточняют:

Согласно статьям 158 и 215.2 Уголовного кодекса РФ кражи элементов энергетического оборудования и приведение в негодность объектов электроэнергетики караются лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.

Также по статье 175 УК РФ предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы за приобретение или сбыт краденого имущества.

Воровство металла с ЛЭП не остается безнаказанным. Процент раскрываемости подобных преступлений стабильно растет, причем суд традиционно встает на защиту интересов потребителей электроэнергии, которые могли серьезно пострадать от последствий действий злоумышленников. Например, ранее житель Алтайского края за кражу уголков был приговорен почти к трем годам лишения свободы. Томич приговорен к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за кражу с энергообъекта.

На защиту лэп

Для предотвращения преступлений ФСК ЕЭС совместно с полицией выполняет комплекс специальных мероприятий. Так, проводятся не только рейды по пунктам приема лома, но и внеплановые обходы трасс линий электропередачи. Энергообъекты комплектуются инженерно-техническими средствами охраны, в том числе системами периметральной сигнализации и видеонаблюдения. Также сотрудники ФСК ЕЭС ведут разъяснительную работу с населением и отрабатывают все сообщения граждан по «телефону доверия». По инициативе энергетиков вопросы сохранности оборудования электросетевых объектов и надежности электроснабжения регулярно рассматриваются на заседаниях антитеррористических комиссий субъектов Российской Федерации. В результате число хищений металла неуклонно снижается, растет уровень их раскрываемости.

Красноярские энергетики ФСК ЕЭС обращаются к населению:

Уважаемые земляки! Обо всех замеченных нарушениях в охранных зонах ЛЭП сообщайте в полицию или на «горячую линию» МЭС Сибири 8-800-100-97-02 (круглосуточно и бесплатно).