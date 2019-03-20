2019-03-20T10:30:01+03:00
Экономика

КЭФ-2019: Спортивный дух, концептуальный спектакль и опера

Стала известна культурная программа Красноярского экономического форума
Анастасия ШАЙХОВА
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Стала известна культурная программа КЭФ-2019Стала известна культурная программа КЭФ-2019Фото: Мария ЛЕНЦ
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По многолетней традиции, кроме насыщенной деловой части, программа Форума включают мероприятия-спутники: просветительские инициативы, экскурсии, концерты и спектакли. В этом году организаторы приглашают гостей форума посетить обзорные экскурсии, на которых желающие смогут осмотреть объекты XIXX Всемирной Зимней Универсиады.

Экскурсантам покажут новый ледовый дворец «Кристалл арена», многофункциональный спортивный комплекс «Арена. Север». Объекты сейчас не пустуют - во время визита гостей будут проходить тренировки и спортивные соревнования, так что у гостей будет возможность проникнуться спортивным духом.

Также маршруты включат и другие достопримечательности Красноярска: обновленные площади Мира и Театральная, урбанизированные зоны возле символа города - часовни Параскевы Пятницы и на набережной Енисея.

Кроме того, вечером 28 марта можно посетить на выбор концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра, дирижёр Даниэль Райскин (Большой концертный зал краевой филармонии), или спектакль-концерт «Я. Другой. Такой. Страны» в Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкин. Стоит отметить, что эта постановка, созданная на основе текстов концептуалиста Дмитрия Пригова, выдвинута на высшую российскую театральную премию «Золотая маска» по пяти номинациям.

Также 28 и 29 марта в Красноярском государственном театре оперы и балета имени Дм. Хворостовского состоится Гала-концерт - закрытие X Международного фестиваля «Парад звезд в Оперном». А 29 марта в Малом концертном зале филармонии пройдёт яркое выступление государственного ансамбля песни «КрасА».

ИСТОЧНИК KP.RU

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