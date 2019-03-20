В Красноярске на дверях скандального здания на проспекте Мира появилась табличка «Храм Маммоны»

В Красноярске на дверях скандально известного двухэтажного здания якобы кафе на проспекте Мира появилась табличка. Она выполнена в стиле охранных мемориальных досок. Светящимися буквами написано: «Храм Маммоны». Ниже – режим работы на все дни недели и пояснение, что это «памятник жадности и беспринципности регионального значения».

Фотография уже разошлась по социальным сетям и обрастает комментариями. Мнение красноярцев по поводу нового здания давно известно: отрицательное. Многие пеняют, что старое одноэтажное «Кантри» хоть и казалось приземленным, но было уместнее и как-то вписывалось в окружающее пространство.

Фотографии таблицы уже разошлись по соцсетям. Фото Наталии Пастуховой

Собственница же участка прежде комментировала, что ей было стыдно за то, как выглядело старое здание кафе, поэтому она решила его снести и построить новое. Но реакция жителей города на обновление оказалась не такой, как она ожидала.

Добавим, что прокуратура города требует признать строительство двухэтажного объекта в пешеходной зоне незаконным. Разрешение администрацией города было выдано в нарушение градостроительных норм. Дело находится в суде Центрального района. Уже прошло два заседание. Следующее назначено на конец марта.

Так горожане выражают свой протест. Фото Наталии Пастуховой