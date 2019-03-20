Красноярск не станет «забирать» у Березовки часть территории «Столбов»

Красноярск не станет настаивать на том, чтобы пересмотреть границы территории заповедника «Столбы» и забрать часть территории, которая относится к Березовскому району. Речь идет о рекреационной зоне, той самой, которую разрешено посещать туристам, – это чуть более 1,4 тысячи гектаров. Два соседа, два муниципальных образования, решили договориться между собой, кому и как обслуживать территорию, без изменения границ и соблюдая при этом букву закона.

...Хотя до города - рукой подать

Напомним, что еще год назад начались разговоры о проблемах туристско-экскурсионного района. Большая часть туристов, которые приходят отдыхать и полюбоваться природной достопримечательностью – это жители Красноярска либо его гости. Заповедник ведь и известен во всей стране, как «Красноярские столбы». Но стоило туристам столкнуться с неприятностями (заблудились, получили травму и пр.), как они с удивлением узнавали, что «скорая помощь» к ним должна приехать из Березовки, спасатели и полиция – тоже из Березовки. Дальний путь – 40 километров. Хотя до города - рукой подать.

Но это еще не все. Чистить дорогу зимой от трассы до кордона Нарым, вывозить мусор – об этом тоже должна заботиться Березовка. Но у района хватает проблем в своих селах, чтобы еще гонять коммунальную технику на «Столбы». У Красноярска есть и мусоровозы, и снегоуборочная техника, но – нельзя. Потому что по закону тратить деньги из бюджета одного муниципального на территории другого запрещено.

К тому же в последние годы «Столбы» уходят от формата «просто прийти и уйти». Здесь для гостей проводится много разных мероприятий, заповедные десанты для школьников, работает информационно-сервисный центр «Перевал», проводятся экскурсии, устраиваются экотропы. Во всем этом Красноярск заинтересован, вот почему и хотели перекроить границы.

Однако оказалось, что решением местных чиновников и депутатов, в том числе и краевых, решить вопрос по-быстрому нельзя. Даже если все друг с другом договорятся.

- Сейчас главный вопрос: надо ли вообще передавать часть заповедника в границы Красноярска, - рассказывает депутат Заксобрания края Илья Зайцев. – Во-первых, юридически это крайне сложно. Точнее, невозможно, учитывая определенные ограничения, связанные с федеральным законом. По закону нельзя менять границы особо охраняемых территорий (а наш заповедник получит статус национального парка к 2020 году). И второе: а нужно ли вообще что-то передавать?

За год многое изменилось

Две важные проблемы удалось решить. Сначала открыли пункт спасателей на территории заповедника. Согласовывать это с Березовкой не пришлось. Это первое. И второе – месяц назад начал работу пункт оказания экстренной медицинской помощи, который находится на балансе краевого учреждения – Красноярского территориального центра медицины катастроф. Соответственно, изменилась и маршрутизация, теперь уже не надо вызывать пострадавшим «скорую» из Березовки, к ним приедет ближайшая спецмашина из Красноярска.

- Открытия медицинского пункта наши сотрудники и посетители ждали много лет, - рассказали в пресс-службе «Столбов». – До этого с многочисленными обращениями по поводу сердечных приступов и травм, а также мозолей, царапин, ран и обморожений туристы обращались к специалистам заповедника, а после открытия в 2017 году пункта спасателей – к дежурным КГКУ «Спасатель». В то же время представители заповедника и МЧС не имеют права давать пострадавшим лекарства или делать инъекции. Теперь наконец-то у туристов появилась возможность получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь.

Осталось решить вопрос с обеспечением пожарной безопасности туристов на «Столбах». Впереди пожароопасный сезон, а заповедник периодически горит (например, в 2012 году огнем было охвачено 27 гектаров леса). Краевому Лесопожарному центру уже дано поручение разработать проект создания на «Столбах» специального пункта лесопожарной охраны. Специалисты должны просчитать, сколько это будет стоить, какие силы и средства нужны. И после этого мы краевой бюджет эти средства выделит.

Наконец, что касается так называемых коммунально-бытовых нюансов содержания туристской зоны «Столбов» - два соседа, Красноярск и Березовка, решили подписать соглашение без переноса границ территории. В течение месяца–двух будет собираться специальная рабочая группа, куда войдут все заинтересованные стороны: представители города и района, заповедника, депутаты. И решат, кто какую часть обязанностей на себя возьмет.

КСТАТИ

Количество туристов на «Столбах» постоянно растет. Если три-четыре года назад их было около 500 тысяч, то данные 2018 года – 754 220 человек. Это те, кого зафиксировали камеры, установленные на центральном и восточном входах. Не секрет, что существует масса разных потайных тропинок, по которым туристы любят заходить на территорию.

Был заповедник – станет национальным парком

К 2020 году «Столбы» лишатся своего заповедного статуса и станут национальным парком. Об этом стало известно в августе 2018 года, когда глава государства подписал соответствующий указ. Сейчас улаживаются юридические формальности. Что изменится после смены статуса? Красноярцы обеспокоены тем, чтобы среди любимых природных достопримечательностей не появились роскошные дачи или рестораны.

Однако открываем и изучаем внимательно ФЗ «Об особо охраняемых территориях». Там говорится, что:

- и заповедник, и национальный парк – территория, охраняемая государством от любого вида экономической деятельности. Здесь природная среда остается в исходном виде, запрещены охота и рыбалка, прогулки с домашними животными.

- В заповеднике можно находиться только сотрудникам и ученым, а в национальном парке разрешены прогулки туристам в специально отведенных зонах.

- В заповеднике запрещено любое капитальное строительство (даже элекроопоры), а в национальном парке допускается обустройство экологических троп, перевалочных баз, пунктов оказания экстренной помощи.

Так что «Столбы» с самого начала существуют в формате национального парка. Осталось только юридически закрепить этот статус. А туристы на себе перемен никак не почувствуют.