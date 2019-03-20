20 марта в 15.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» (ул.Никитина, 3 Б) состоится пресс-конференция, посвященная комплексной программе компаний РУСАЛ, En+ Group, и Федерации лыжных гонок России «Благотворительный проект «На лыжи!: 3 года».

Благотворительный проект На лыжи! : 3 года..

Об идеи, целях, задачах и результатах программы вам расскажут:

- Елена Валерьевна Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира по лыжным гонкам;

- Александр Вилорьевич Пак, член правления Союза биатлонистов России, советник президента Федерации лыжных гонок России, руководитель проекта «На лыжи!».