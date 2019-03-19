Есть вопросы к управляющей компании «Холмсервис»?

Вам ответит генеральный директор Сидорова Ирина Ивановна.

8.30 – 9.00 – радио, 228-08-09

9.00 – 9 .30 – пресс-центр, тел. 206-96-16

Весенний ЖКХ-марафон.Церемония закрытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 начнется в 20.00

Какие на самом деле должны быть мусоропроводы в вашем доме?

Расскажет Татьяна Тихоновна Рюрик, директора ООО "Орбита".

9.30 – 10 00 – пресс-центр, тел 206-96-16

Есть вопросы к управляющей компании «ЮСТАС»?

Вам ответит генеральный директор Веженкова Ольга Юрьевна.

9.30 – 10.00 – радио, 228-08-09

10.00 – 10.30 – пресс-центр, тел. 206-96-16

Есть вопросы к «Красноярскэнергосбыту»?

Вам ответит Руководитель управления по работе с физическими лицами ПАО «Красноярскэнергосбыт» Ирина Викторовна Качимова

10.00– 10.30 – радио КП, тел. 228-08-09.

10.30 – 11.30 – пресс-центр КП, тел. 206-96-16.

Есть вопросы к компании «Краском»?

Вам ответит генеральный директор Гончеров Олег Васильевич.

10 30 – 11 00 – радио КП, тел. 228-08-09.

11.30 – 12.30 – пресс-центр, тел. 206-96-16

Есть вопросы по обращению с ТКО?

Вам ответит исполнительный директор левобережного регионального оператора по обращению с ТКО «Красноярская Рециклинговая Компания» Ким Игорь Вадимович

15 00 – 15 30 – радио КП, тел. 228-08-09.

14.00 – 15.00 – пресс-центр, тел. 206-96-16

Смотрите онлайн-трансляцию на сайте kp.ru

Подробности ЖКХ-марафона, ответы на вопросы читайте в «КП» 22 марта в ежедневном номере «Комсомольская правда».