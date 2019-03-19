«Сезон клещей» открыт: в Красноярске с собаки сняли первых паразитов

В Красноярске появились первые сообщения о клещах. В Солнечном хозяйка после прогулки сняла со своей собаки сразу трех вредителей. «Сезон клещей открыт! После прогулки по полю сняли с собаки 3 паразитов этих, уже живенько ползали по нему... Видимо, аномально теплые февраль-март дают о себе знать!» - написала женщина в соцсетях.

Эпидемиологи Роспотребндзора не раз говорили, что активность у клещей наступает в самом начале весны, пик приходится на май-июнь. Не исключено, что теплые для конца зимы и начала весны дни действительно сыграли роль. В прошлом году, к слову, первые укусы в Красноярске зафиксировали в начале апреля.

Что делать, если поймали на себе клеща?

Если он не успел впиться, осторожно снимите его с себя и уничтожьте. А если успел, нужно постараться как можно скорее вытащить его, поместить – живого или мертвого – в баночку и отнести на исследование. В Красноярске проверить, является ли клещ носителем вируса, можно в Центре гигиены и эпидемиологии по адресам:

- улица Сопочная, 38;

- улица 26 Бакинских комиссаров, 29.

Сайт Центра: fbuz24.ru. Телефоны: (391) 202-56-19, 202-58-08. Время работы – с 8.30 до 16.00 часов.

ВАЖНО!

Врачи напоминают: самой эффективной мерой профилактики является иммунизация. Прививки проводятся по 2 схемам: основной или экстренной.

Основная схема - предпочтительнее:

- 1-я прививка - поставить в зимне-весенний период (ноябрь-март);

- 2-я прививка - через 1-7 месяца (зависит от вакцины);

- 3-я прививка - через 5-12 месяцев.

Три прививки по графику – это законченный курс вакцинации. Вы гарантированно защищены. Впоследствии ревакцинацию нужно повторять 1 раз в 3 года.

Если с традиционной схемой вы опоздали, есть вариант прививок «по ускоренной»:

- 1-я – март-апрель;

- 2-я - от 2 недель до 1 месяца (в зависимости от вакцины) после первой прививки.

Через 2 недели уже можно выйти в лес. Ревакцинация - через 1 год после 2-й прививки, в последующем – каждые 3 года.