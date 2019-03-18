На КЭФ-2019 обсудят реализацию приоритетных национальных проектов

Участники детально обсудили конфигурацию деловой программы. Провел мероприятие Дмитрий Козак, председатель оргкомитета, вице-премьер Правительства РФ. Главная тема КЭФ-2019 - повышение конкурентоспособности страны. Это один из национальных приоритетов. Именно поэтому на площадках форума запланирована серия отраслевых совещаний. В них примут участие все потенциальные участники приоритетного нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»:

- Вместо 80 основных базовых мероприятий мы оставили 30 ключевых мероприятий, не снизив количество участников, добавив качества и содержания, - прокомментировал Александр Усс, губернатор Красноярского края. - Форум с почти 20-летней историей удачно сочетает федеральный формат и региональную специфику, характерную для Сибири.

Кстати в программу включены официальные правительственные мероприятия федерального уровня. Так, в Красноярске пройдет заседание Комиссии по вопросам электроэнергетики и совещания по автопрому и розничной торговле.

На площадке КЭФ-2019 состоится подписание около 60 соглашений между регионами, федеральными и региональными структурами, институтами развития, бизнесом. Ожидается участие 80 представителей иностранных государств, а также ведущих международных экспертов в сфере конкурентоспособности.