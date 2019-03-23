Пить можно. Воду из-под крана в Красноярске признали безопасной

Холодную воду из-под крана в Красноярске пить не только можно, но и полезно. К таким выводам пришли эксперты компании «КрасКом». На днях они проверили пробы, взятые из всех районов, по 70 показателям. И вот что выявили.

- Важная информация для тех красноярцев, которые пьют холодную воду из-под крана. Диетологи рекомендуют выпивать в день 2 литра холодной воды. В нашем городе это сделать легко, потому что доступ к ней простой - открыл кран и набирай одну из лучших в России водопроводную воду. А еще наша вода доступна по цене - ДВА ЛИТРА стоят всего в ПЯТЬ КОПЕЕК. Пейте воду и будьте здоровы! За качество отвечаем,- пишет в своем инстаграме руководитель пресс-службы «КрасКома» Татьяна Лукина.

- У нас самая вкусная вода, - тут же пошли комментарии.

- Всегда пью воду из-под крана!

Подробнее о качестве воды в своем районе можно прочитать здесь.

Водозаборы Красноярска. Фото: КрасКом.

А мы отметим: качество водопроводной воды в Красноярске остается практически неизменным больше 100 лет. Все потому, что нам повезло жить у Енисея. Наша вода слабоминерализированная и очень мягкая. В ней идеально сбалансированы микро- и макроэлементы.

Поскольку воду «забирают» с глубины 20-25 метров она почти хрустально чистая. Готова к употреблению и без хлорирования. Но – по требованиям СанПиНа – делать это приходится. Впрочем, доля хлора в воде минимальная.

За свои отменные качества питьевая вода Красноярска отмечена одной золотой и тремя серебряными медалями на дегустационных конкурсах и дипломами фонда защиты прав потребителей и специализированной выставки «Вода и здоровье - 2004».