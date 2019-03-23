2019-03-23T08:33:08+03:00
Общество

Немужская профессия? Сторож-визажист из Красноярска вышел в полуфинал шоу на «Пятнице»

Парень борется за миллионный приз и не только [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Парень из Красноярска на шоу "Мейкаперы". Фото и видео: "Пятница".Парень из Красноярска на шоу "Мейкаперы". Фото и видео: "Пятница".
Изменить размер текста:

23-летний Данил Шевчук из Красноярска пробился в полуфинал шоу визажистов «Мейкаперы» на телеканале «Пятница». Парень, работающий сторожем, борется за главный приз – миллион рублей и место национального визажиста L’oreal Paris в России.

По словам Данила, пока он зарабатывает на жизнь, подвизаясь охранником. Но все еще впереди. На известный проект отправился, чтобы доказать родителям: способен на большее. И что выбранная им профессия визажиста – очень даже мужская, почему нет? Чтобы отправиться покорять ТВ, пришлось даже взять кредит.

Сторож-визажист из Красноярска .Видео шоу Мейкаперы на телеканале Пятница! .

Соперники на шоу постоянно отпускают в адрес Данила колкости. Тем самым показывая: парень из Сибири – конкурент сильный. А он на все выпады предпочитает отвечать своими работами.

Например, выведя свой лозунг «Love» на лице модели (было такое испытание) или сделав ей макияж в стиле… единорога. В итоге судьи, хотя и не все, высоко оценили его эксперименты.

И теперь Данил – в полуфинале, поздравляем и болеем!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт по выживанию - о сильнейшем шторме, в который попал Федор Конюхов: Его лодка способна выдержать и стихию, и долгое пребывание в сердце океана
Легендарный путешественник сообщил друзьям, что из-за бури, настигшей его у Южной Америки, океан слился с небом, а горизонт пропал
«Сплошная летящая вода»: Федор Конюхов попал в сильнейший шторм у берегов Южной Америки, существует реальная опасность жизни
Друг и сподвижник путешественника Вадим Цыганов рассказал «Комсомольской правде», в какой ситуации находится его знаменитый товарищ [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Элитный дом могут построить в березовой роще Красноярска
Источник: замглавы Красноярска попал под уголовное дело
Мать пошла под суд за гибель знакомого, «обидевшего» ее ребенка
«Купите ему карусель»: в соцсетях обсуждают школьника, устроившего танцы вокруг столба посреди дороги
За две тысячи рублей житель Красноярского края купил... ссылку в интернете
Прокуратура заставила банк вернуть красноярцу миллион рублей
Перебдели. Живую новогоднюю елку срубили в красноярском сквере
Красноярских туристов перед выходом на маршрут обязали регистрироваться в МЧС
Ню и соцсети. Девушка отправила парню свои интимные фото и стала жертвой секс-хакера
«Студенты смеялись и снимали на видео»: ночью в Красноярске полыхнуло общежитие СФУ
Лечить не будем! Хозяева отказались от выпавшего из окна котенка