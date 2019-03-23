Немужская профессия? Сторож-визажист из Красноярска вышел в полуфинал шоу на «Пятнице»

23-летний Данил Шевчук из Красноярска пробился в полуфинал шоу визажистов «Мейкаперы» на телеканале «Пятница». Парень, работающий сторожем, борется за главный приз – миллион рублей и место национального визажиста L’oreal Paris в России.

По словам Данила, пока он зарабатывает на жизнь, подвизаясь охранником. Но все еще впереди. На известный проект отправился, чтобы доказать родителям: способен на большее. И что выбранная им профессия визажиста – очень даже мужская, почему нет? Чтобы отправиться покорять ТВ, пришлось даже взять кредит.

Сторож-визажист из Красноярска .Видео шоу Мейкаперы на телеканале Пятница! .

Соперники на шоу постоянно отпускают в адрес Данила колкости. Тем самым показывая: парень из Сибири – конкурент сильный. А он на все выпады предпочитает отвечать своими работами.

Например, выведя свой лозунг «Love» на лице модели (было такое испытание) или сделав ей макияж в стиле… единорога. В итоге судьи, хотя и не все, высоко оценили его эксперименты.

И теперь Данил – в полуфинале, поздравляем и болеем!