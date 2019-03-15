Локоть против: мэр Новосибирска не согласен с тем, что Красноярск - столица Сибири

Красноярск и Новосибирск давно спорят за право называться столицей Сибири. Уж сколько копьев по этому поводу переломано в соцсетях - и не сосчитать! У обеих столиц свои весомые аргументы. И тут не поспоришь.

Новосибирцы тянут одеяло на себя, им есть чем похвастать. Новосибирский Академгородок - научное сердце Сибири, и это факт; Красный проспект - самая длинная прямая улица в мире и внесен за это в книгу рекордов Гиннеса, новосибирски оперный театр уникален... Но и красноярцам есть чем крыть. Географический центр России находится в Красноярском крае (Эвенкия, озеро Виви) - раз; на 10-рублевой купюре изображен Коммунальный мост, отмеченный ЮНЕСКО за уникальность, - два; крупнейшие в стране ГЭС и промышленные предприятия находятся именно в крае - три; край географически больше - четыре. А теперь еще и Универсиада прошла в Красноярске - это пять!

В Красноярске так не считаютФото: Мария ЛЕНЦ

Именно после Универсиады спор и вышел на новый виток. Ведь на закрытии премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал: «11 незабываемых дней в Красноярске, столице Сибири, были наполнены самыми сильными, яркими эмоциями»...

И понеслась! В соцсетях опять начались бои без правил. «Медведев сказал, так что все, Новосибирск, адью», - пишут пользователи. А им в ответ с берегов Оби: перетопчетесь, дескать, Новосибирск был и остался столицей. И вот свое слово сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Пока это не акт, не закреплено на государственном уровне, я думаю, что у новосибирцев свое мнение на этот счет». Не исключено, что ему ответит мэр Красноярска Сергей Еремин, который, как известно, мастерски умеет подбирать слова.