2019-03-15T09:37:54+03:00
Телевизор

«Девочка моя, я чувствовал твое волнение»: экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов представил любимую всей стране

Пара побывала на шоу «Бородина против Бузовой»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Девочка моя, я чувствовал твое волнение»: экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов представил любимую всей стране Фото: Инстаграм Надежды Кирилловой«Девочка моя, я чувствовал твое волнение»: экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов представил любимую всей стране Фото: Инстаграм Надежды Кирилловой
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Бывший участник проекта «Дом-2» Александр Гобозов и его девушка Надежда Кириллова (она из Красноярска) побывали на шоу «Бородина против Бузовой» телеканала ТНТ. Александр представил гостям студии свою избранницу и рассказал, что теперь живет в вместе с ней в Красноярске.

«Живем вместе несколько месяцев, Надя на меня положительно влияет. Я избавился от вредных привычек - никотиновых и всяких таких. Вместе работаем», - говорит Александр.

- Да это не она на тебя так влияет, а старость... - посмеялась Ксения Бородина.

Как бы то нибыло, Александр и Надежда действительно вместе уже давно. Слухи о том, что Гобозов перебрался к любимой в Красноярск появились в конце января. Подтвердил их и сам Александр, заявив в своем Инстаграм, что встретил ту самую - единственную. Более того, дело идет к свадьбе. И об этом первым сообщил Давид Антанашвили, тоже участник телестройки и близкий друг Гобозова. Известно, что мама Александра уже знакома с будущей невесткой и приветствует выбор сына. Сам Гобозов о своей любимой говорит с большой нежностью. Вот, например, как он поддержал ее в Инстаграм после совместного эфира на ТНТ: «Девочка моя, я чувствовал твое небольшое волнение».

Добавим, что другой экс-участник проекта Иван Барзиков также строил любовь с краснояркой Еленой Носовой. Недавно они расстались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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