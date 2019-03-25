2019-03-25T04:04:08+03:00
Общество

История одного предательства. Хозяева выбросили умирать породистую кошку, узнав о ее диагнозе

Выставили на улицу вместе с домиком и лотком
Ася ЖУКОВА
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Хозяева выбросили умирать породистую кошку, узнав о ее диагнозе. Фото: ХАТИКО.Хозяева выбросили умирать породистую кошку, узнав о ее диагнозе. Фото: ХАТИКО.
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В глазах Несси словно бы застыло недоумение: за что с ней так? Породистую кошку хозяева просто вынесли на улицу – прямо с домиком и лотком. Потому что она заболела. Историю Несси рассказали в группе «Хатико»:

- Она еще об одном предательстве. Хозяева выставили малышку. Проходивший мимо мужчина принес кошку в клинику, чтобы ее усыпили. А Несси смотрит на всех большими круглыми удивлёнными глазами и как бы спрашивает: чем я заслужила все это? Разве я недостойна жить?

Несси нужна была хозяевам, чтобы рожать котят на продажу. А, когда больше не смогла, от нее избавились. Усыпить кошку у врачей не поднялась рука. Сделали операцию, сейчас потихоньку приходит в себя.

Сейчас Несси очень нужна помощь. Фото: ХАТИКО.

Сейчас Несси очень нужна помощь. Фото: ХАТИКО.

- Как ее можно было убить смертельным уколом потому, что стала ненужной? , - говорят волонтеры. - У Несси мочекаменная болезнь и хроническая почечная недостаточность, есть подозрение на бронхиальную астму. Но кошку можно спасти. Надо продолжать лечение, ей необходим специальный корм. Умоляем, дайте малышке шанс на жизнь! Помогите подлечить ее и найти ей достойных хозяев, не оставляйте нас в беде!

КОНКРЕТНО

Как можно помочь Несси?

Поскольку операция нужна была срочно, в клинике ее сделали в долг. Сейчас он больше 15 тысяч рублей. Требуются средства и на продолжение лечения. Несси важна любая помощь – хоть 50, хоть 100 рублей, сколько по силам. Преданная хозяевами, она все равно верит людям. Очень хочет жить и найти свой настоящий дом.

Как помочь Несси, можно узнать здесь. (Кошка находится на балансе группы «Хатико», ее куратор Васса Кузнецова 8 913-538-30-67)

ИСТОЧНИК KP.RU

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