«Единственной маме на свете - 2019!»: в конкурсе победил 4-летний серьезный мальчик из Красноярска

Глаза горят, на губах скромная улыбка и немного стеснения. Девочки в красивых платьицах, мальчики в праздничных рубашках, да еще с бабочками. Такими предстали юные победители конкурса «Единственной маме на свете – 2019!» на торжественном награждении по случаю своей победы. У каждого немой вопрос на лице: «Чем удивлять будете?».

Цветы для мамы

И вопрос, надо сказать, совершенно справедливый! Ведь именно благодаря этим и другим ребятам на сайте «Комсомолки» заработала цветочная оранжерея. Тюльпаны, розы, хризантемы, ромашки, герберы - нарисованные, склеенные, сшитые. А еще открылась художественная галерея с выставкой из портретов мам. Были представлены также «бриллианты, золото, драгоценные камни». Зрителям всех этих красот оставалось только голосовать за понравившуюся работу, чтобы принести победу ее автору.

Варвара Матвеева заняла второе местоФото: Юрий НОВИКОВ

Напомним, медиахолдинг «Комсомольская правда» уже традиционно в преддверии праздника 8 марта проводит детский конкурс «Единственной маме на свете!». В этом году его участниками пожелали стать 356 детей из Красноярского края. И все они сумели выполнить главное условие: сделали подарок для своей любимой мамочки. И при этом вложили в него все свое умение, а еще много фантазии и безграничное количество любви. Ведь только так получаются самые необычные сюрпризы! По результатам голосования в финал попали пять ребят.

Милана Антонян нарисовала портрет своей мамыФото: Юрий НОВИКОВ

- Напряженное было время, - смеется Людмила Привалихина, мама лидера голосования. – Я работаю в управляющей компании и для меня рабочий день начинался с вопроса коллегам: «А ты поставил лайк?». Родственники очень поддержали, тоже активно голосовали. Друзей всех подключили, и результат порадовал очень. Ребенок просто счастлив! Спасибо всем!

Еще пять участников стали победителями в номинации «Выбор партнера». И здесь важно было именно «зацепить». Какая-то удивительная деталь, неожиданные краски, поразительные эмоции…

Севара Отакулова сделала красивую открытку в технике квиллингФото: Юрий НОВИКОВ

«Да это же персик! Вкууусно!»

Первая часть торжественного мероприятия – знакомство. Упс! Как тесен мир! Четырехлетние Варвара Матвеева (заняла второе место) и Рома Назмутдинов (обладатель четвертого места) посещают один садик, одну группу. Конкурсная работа Ромы – яркая аппликация – цветы. Варя же сделала открытку в технике квиллинг – создание изображений с помощью полосочек бумаги.

- Я старалась все делать сама, - важно сказала Варя Матвеева, но честно призналась: – Мама мне немного помогала. И Ромка, и я хотели победить.

- Скорее, это мне Варвара помогала, - сказала Ирина Матвеева, мама Вари. – Дочь сама формировала цветы и лепесточки. У нее без проблем все получилось с первого раза.

Диана заняла 3 место, но в день награждения уехала в Артек, а поздравления приняла ее мамаФото: Юрий НОВИКОВ

Третье место заняла Диана Горчакова и ее необычная картина с подводным миром. 5-летняя Милана Антонян нарисовала портрет своей мамы и стала пятой по итогам голосования.

- Я очень люблю свою маму и стараюсь ей всегда помогать, - сказала Милана. – Она у меня очень красивая и добрая. Стараюсь быть на нее похожей.

4-летнему Тимуру Привалихину абсолютную победу принесли шикарные цветы – бумажные хризантемы и 169 голосов. Обладатель первого места вышел получать свою порцию поздравлений очень серьезный и сосредоточенный. Он деловито вскарабкался на высокий стул, а потом рассказал немного о себе и своей семье.

Тимур признался, что он серьезный пареньФото: Юрий НОВИКОВ

- Я всегда серьезный, - заявил Тимур. - Но меня легко рассмешить. Даже цветы смешные у меня получились. Я их маме сделал. Чуть-чуть она мне помогла. Мы все с мамой вместе делаем: гуляем, катаемся с горки.

И встречаем победителей в номинации «Выбор партнера!». Севара Отакулова из Красноярска сделала красивую открытку в технике квиллинг. Мария Банцева из Норильска нарисовала чудные цветы. Борисов Артем из Канска удивил милым мартовским котиком. Степан Коротаев тоже из Канска – мальчик сделал для своей мамы прелестные бусы и серьги. Саша Шлыков из Сосновоборска изобразил красками милые цветы и усадил на них двух бабочек.

К сожалению, не все финалисты смогли приехать на награждение по ряду серьезных причин. Но они обязательно получат свои дипломы и подарки.

Общее фото на памятьФото: Юрий НОВИКОВ

Присутствующих победителей и их родителей напоили чаем и угостили сладостями. А потом каждому герою дня вручили диплом, книги от «Комсомольской правды» и вкусные подарки от генерального партнера конкурса ООО «Алтайская буренка».

Ребята прямо на месте решили попробовать свои «призы». Достали по йогурту и пригубили.

- Какого вкуса? – поинтересовались родители.

- Клубника?

- Облепиха!

- Да это же персик! Вкууусно!

Вкусные подарки от генерального партнера конкурса ООО «Алтайская буренка»Фото: Юрий НОВИКОВ

И в завершение общая фотография на память – улыбающиеся финалисты с дипломами с трудом удерживающие свои весомые подарки. Добавим, что остальные конкурсанты могут скачать дипломы участников на странице конкурса на сайте kp.ru.

Посмотреть на рисунки участников конкурса «Единственной маме на свете – 2019!» можно по ссылке.

Генеральный партнер конкурса: ООО «Алтайская буренка».