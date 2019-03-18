КЭФ-2019 поддержат событиями в сфере реальной экономки

По мнению вице-премьера Правительства РФ и председателя оргкомитета форума Дмитрия Козака, город готов к проведению мероприятия:

- Нам представляется, что этот форум будет интересным и для правительства России, и для руководителей регионов, полезным с точки зрения повседневной деятельности и будет полезен бизнесу.

Кстати сегодня, 18 марта, планируется, что будет опубликована деловая программа форума.

Уже известно, что в работе форума примет участие площадка КИП «Енисейская Сибирь»:

- Масштаб того, что там предполагается сделать и какие средства инвестировать, делают этот комплексный инвестиционный план проектом федерального масштаба, именно поэтому его поддержал президент Путин и сейчас готовится решение правительства, которое будет в значительной степени стимулировать и регламентировать работу в рамках этого проекта, - отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Форум поддержат событиями в сфере реальной экономки. Накануне КЭФ ожидается пуск второй очереди Богучанского алюминиевого завода. Это станет прологом к масштабной реализации всего проекта «Енисейская Сибирь». Инвестиции в стройку завода превысили 2,6 млрд долларов. А общие инвестиции в проект «Енисейская Сибирь» запланированы в объеме 30,6 млрд долларов.