2019-03-18T06:22:42+03:00
Экономика

КЭФ-2019 поддержат событиями в сфере реальной экономки

Дмитрий Козак оценил степень готовности региональных властей Красноярского края к проведению КЭФ
Анастасия ШАЙХОВА
Поделиться:
Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

По мнению вице-премьера Правительства РФ и председателя оргкомитета форума Дмитрия Козака, город готов к проведению мероприятия:

- Нам представляется, что этот форум будет интересным и для правительства России, и для руководителей регионов, полезным с точки зрения повседневной деятельности и будет полезен бизнесу.

Кстати сегодня, 18 марта, планируется, что будет опубликована деловая программа форума.

Уже известно, что в работе форума примет участие площадка КИП «Енисейская Сибирь»:

- Масштаб того, что там предполагается сделать и какие средства инвестировать, делают этот комплексный инвестиционный план проектом федерального масштаба, именно поэтому его поддержал президент Путин и сейчас готовится решение правительства, которое будет в значительной степени стимулировать и регламентировать работу в рамках этого проекта, - отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Форум поддержат событиями в сфере реальной экономки. Накануне КЭФ ожидается пуск второй очереди Богучанского алюминиевого завода. Это станет прологом к масштабной реализации всего проекта «Енисейская Сибирь». Инвестиции в стройку завода превысили 2,6 млрд долларов. А общие инвестиции в проект «Енисейская Сибирь» запланированы в объеме 30,6 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красноярский экономический форум (КЭФ) - 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает новым вкладчикам-физическим лицам вклад «Старт»
Тува попала в тройку регионов России с самым высоким уровнем безработицы
Ринулись за фото, как на Байкале. На Красноярском море ушла под лед машина с женщиной
На Столбах под Красноярском повредила ногу и заблудилась девушка
У ЖД станции в Красноярске обнаружили мину
Новые троллейбусы в Красноярск так и не прибыли: поставка сорвана
Бургеров, бодибилдинга и зрелищ! В Красноярске проходит Siberian Power Show
Сезон клещей открыт: в Красноярске с собаки сняли первых паразитов
Весна пришла! На Татышеве проснулись суслики
Похолодание и дождь со снегом надвигаются на Красноярск
«Она подобрала их после пожара, пожалела»: хозяйке 40 кошек помогают пристроить животных
Николаевку превратили в свалку: жители жалуются, что мусор свозят машинами
На КЭФ в этом году подпишут 60 соглашений: ожидается 1 200 гостей
Красноярцы чаще стали жаловаться на затяжные суды и чиновников
Кто станет главой Минусинска, решится 19 марта
Красноярцев предупредили об ураганном ветре, который принесет похолодание
Житель Красноярска шокировал соседей кровавыми ручьями