После теплых выходных в Красноярск вернулся снег

Аномально теплая погода в Красноярске сменилась похолоданием. А в ночь на понедельник, 18 марта, город и вовсе укрыло снегом.

- Еще вчера было до плюс 15. А тут минус 9, вот это перепады! - делятся в соцсетях. – Одно радует: со снегом Красноярск всегда хорошеет. Улицы будто присыпаны сахарной пудрой, посвежело.

Между тем синоптики гидрометцентра прогнозируют: уже сегодня днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 1. Ночью, соответственно, будет минус 5-8. Возможен снег с дождем. И такая погода простоит до четверга. Тогда осадки прекратятся. В светлое время суток ожидается до плюс 4.

Зима вернулась ненадолго.Фото: Ася ЖУКОВА

А на следующий день, в пятницу, существенно потеплеет. Будет до плюс 8. Самым комфортным днем недели может стать суббота. По предварительным прогнозам, в светлое время суток воздух прогреется до плюс 9 градусов, ночью минус 1. Но с дождем.

В воскресенье будет немного прохладнее – плюс 7, зато осадки прекратятся.