«Дым такой, что весь город затянуло»: в Черногорске горит заброшенный завод

Один из крупнейших в Хакасии за последнее время пожаров произошел сегодня в Черногорске. Загорелся заброшенный цех на заводе ИСКОЖ - известное в городе и некода процветающее предприятие по переработке шкур в наши дни не функционирует. Как рассказали в ГУ МЧС по Хакасии, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17.00 по местному времени. Пожарные расчеты тут же выдвинулись на тушение. На месте оказалось, что площадь пожара просто гигантская - 1 500 квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/697672" frameborder="0"></iframe> В Черногорске горит здание завода ИСКОЖ.

В данный момент на месте ЧП все еще идет борьба с огнем, пожарные стараются отстоять другие хозяйственные постройки на территории.

- На месте работают 7 пожарных машин и 29 человек личного состава, - рассказали Комсомольской правде - Красноярск в региональном главке МЧС.

Сами черногорцы говорят, что дым очень густой и едкий.

- Во всем городе запах, затянуло дымом все, что можно. Я поблизости был, поехал посмотреть, так вся одежда прокоптилась, - говорит Николай Свиридов.

О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщается. Не исключено, что поскольку здание заброшено, их может и не быть. Впрочем, не исключено и обратное, поскольку, по словам черногорцев, некоторое время здесь был расположен пейнтбольный клуб.

«Комсомольская правда» - Красноярск продолжает следить за ситуацией.