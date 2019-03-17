Подозреваемого в мошенничестве советника губернатора Красноярского края Антона Натарова отправили под домашний арест

Суд определил меру пресечения советнику губернатора Красноярского края (и сыну депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Натарова) Антону Натарову и другим фигурантам дела о многомиллионном мошенничестве. В воскресенье в судах Центрального и Железнодорожного районов Красноярска прошли слушания по делу. И Натарова отправили под домашний арест, остальных подозреваемых - отпустили под подписку о невыезде. Информацию подтвердил отец подозреваемого, депутат Госдумы от края Сергей Натаров.

Напомним, Антона Натарова задержали в минувшую пятницу в Красноярске, его подозревают по двум статьям - мошенничество и растрата средств регионального отделения ЛДПР. Вместе с ним задержаны бухгалтер регионального отделения ЛДПР Денис Бундюк и руководители двух крупных информагентств Красноярска. По неофициальным данным, речь может идти о десятках миллионов рублей. ФСБ возбудила уголовные дела еще в конце февраля, в офисе регионального отделения ЛДПР прошли масштабные обыски, изъята документация. Известно, что Антона Натарова и Дениса Бундюка задержали одновременно. Бундюк при этом был задержан в Москве, в аэропорту Шереметьево, он собирался лететь в Милан, но не успел.

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