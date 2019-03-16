2019-03-16T10:42:52+03:00
Общество

«Утки – наше все»: красноярцы приходят на набережную Енисея покормить птиц булками

В весенние выходные такая прогулка в тренде у молодых мам и влюбленных пар
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Утки – наше все»: красноярцы приходят на набережную Енисея покормить птиц«Утки – наше все»: красноярцы приходят на набережную Енисея покормить птицФото: Мария ЛЕНЦ
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Невозможно представить современный Красноярск без уток. Старшее поколение горожан рассказывает, что когда Енисей перестал замерзать (это примерно в начале 70-х годов прошлого века, с запуском гидроэлектростанции), они еще первое время продолжали улетать в теплые края на зиму. Но через несколько лет акклиматизировались и превратились в «невыездных». Или в «невылетаемых». Их не пугает теперь даже самый лютый мороз.

Кряквы без опаски подплывают к людям Фото: Мария ЛЕНЦ

Кряквы без опаски подплывают к людямФото: Мария ЛЕНЦ

У нынешних красноярских уток, наверное, уже пропали все природные географические инстинкты. Зачем куда-то лететь, когда их и здесь неплохо кормят: круглый год в протоках и заводях Енисея полно «вкусняшек» - мальков рыб, лягушек, червей и личинок. По весне кряквы гнездятся в кустах у берега, там, где их не достанут ни хулиганы, ни бродячие собаки. А еще люди, которые толпами приходят покормить их хлебом.

После того, как набережную благоустроили, по выходным здесь всегда много отдыающих Фото: Мария ЛЕНЦ

После того, как набережную благоустроили, по выходным здесь всегда много отдыающихФото: Мария ЛЕНЦ

Одним словом, Красноярск для уток стал раем на земле. Неудивительно, что популяция их постоянно растет, а сами кряквы в размерах как-то подросли от беззаботной сытной жизни. Людей они вообще не боятся – спокойно подплывают и ждут угощения. Да что там подплывают – крякв можно увидеть даже во дворах. Одна такая утиная парочка прошлым летом как раз прогуливалась на детской площадке под окнами «Комсомолки».

Протока под вантовым мостом - одно из любимых мест обитания городских уток Фото: Мария ЛЕНЦ

Протока под вантовым мостом - одно из любимых мест обитания городских утокФото: Мария ЛЕНЦ

В теплые выходные набережные Енисея превращаются в место паломничества. Молодежь, пожилые пары, влюбленные и просто друзья приходят, чтобы прогуляться, пообщаться, заодно берут с собой угощение для птиц. Особенно любят такие прогулки мамы и папы, которые приезжают сюда с детьми. Уверяют, что общение с утками учит детей доброте.

Красноярские утки - настолько смелые, что гуляют даже во дворах Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Красноярские утки - настолько смелые, что гуляют даже во дворахФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Утром на набережной гуляют те, кто любят тишину Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром на набережной гуляют те, кто любят тишинуФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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