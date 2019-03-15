2019-03-15T08:34:13+03:00
Экономика

КЭФ-2019: Низкая конкуренция – болезнь российской экономики

Группу экспертов форума возглавляет Михаил Дмитриев, первый заместитель Германа Грефа на посту главы Минэкономразвития в 2000-2004 годах.
Анастасия ШАЙХОВА
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Михаил ДмитриевМихаил ДмитриевФото: REUTERS
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С 2005 по 2014 Михаил Дмитриев руководил работой Центра стратегических разработок и зарекомендовал себя как один из самых прозорливых российских экономистов. По мнению эксперта, благодаря тому, что Россия является поставщиком ресурсов для всей мировой экономики, она даже при неблагоприятной нефтяной конъюнктуре может иметь положительный торговый баланс и импортировать значительную часть других товаров, которые нерационально производить внутри страны. Однако низкий уровень конкуренции – одна из наиболее серьезных болезней отечественной экономики:

- Показатели у нас здесь очень низкие. Они, прежде всего, отражают низкую интенсивность входа и выхода предприятий с рынка. Слишком мало новых предприятий создаётся в большинстве отраслей. Также мало компаний уходит с рынка, поскольку государство часто пытается поддерживать неперспективных производителей в ущерб более конкурентоспособным. Ещё предстоит очень серьезно подумать, как эти проблемы решать. Думаю, это станет одной из тем дискуссий на форуме.

Напомним, глобальное экономическое событие пройдет в Красноярске с 28 по 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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