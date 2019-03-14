В Туве насильнику и убийце 8-летней девочки надевали бронежилет, чтобы уберечь от расправы

Село Балгазын в Тандинском кожууне Тувы в последние месяцы лихорадит. В мае прошлого года здесь произошло чудовищное преступление, о котором местные жители до сих пор говорят с содроганием.

Утром 16 мая под забором заброшенного дома нашли растерзанное тело 8-летней девочки. Тут же криминалисты завели уголовное дело. Началось следствие. А через несколько часов судебно-медицинские эксперты написали в своем отчете: множественные проникающие раны в область грудной клетки, множественные повреждения сердечной сорочки сердца, грудного отдела аорты, правого и левого легких. Все это как в отдельности, так и в совокупности стало прямой причиной смерти малолетней не месте. Но это еще не все: перед смертью убийца жестоко надругался над ребенком.

Расследовать преступление взялись опытные сыщики. Опрашивали сельчан до самых мельчайших подробностей, изучали результаты экспертизы. Не прошло и суток, как появился подозреваемый – 56-летний местный житель. Совершив преступление, он бросился в бега, спрятался в соседнем районе, на чабанской стоянке в тайге. Пришлось развернуть широкомасштабную операцию – насильника нашли и задержали.

На первом допросе он отпирался: не был, не видел, не знает. Но факты против него оказались весомыми. И постепенно картина преступления сложилась. 15 мая около 18 часов вечера убийца был пьян и шел без дела по улице Балгазына, когда увидел девочку – она в одиночестве возвращалась со школы домой.

Поблизости никого не было, мужчина подошел к школьнице. Предложил конфеты, позвал в заброшенный дом, пообещал показать что-то интересное. И в доме сразу же набросился на нее, стал душить, чтобы жертва не кричала. А после того, как надругался, понял: она ведь сразу же расскажет о случившемся родителям, полиции. За плечами 56-летнего насильника уже было несколько судимостей, больше в колонию ему не хотелось. Поэтому он взял металлический лом и расправился с девочкой. Затем, под покровом ночи, вынес тело на улицу и положил под забор, а сам скрылся с места преступления.

Следствие длилось почти 9 месяцев. Во время проведения следственного эксперимента насильника усиленно охраняла полиция. На него даже надели бронежилет, чтобы оградить от возможной расправы. В начале февраля дело с обвинительным заключением было передано в суд. И вот – приговор: пожизненное заключение.

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