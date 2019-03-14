В 2018 году отгрузка каменного красноярского угля выросла на 18%

Отгрузка добываемого в Красноярском крае каменного энергетического угля в 2018 г. выросла на 18%, сообщает пресс-служба входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь». В 2018 г. она впервые достигла отметки в 1 миллион тонн, тогда как в 2017 г. этот показатель равнялся 850 тысячам тонн.

Каменный уголь добывается в Красноярском крае открытым способом на разрезе Саяно-Партизанский. Этот вид энергетического угля обладает высокой калорийностью и пользуется спросом не только в России, но и за рубежом. Именно мировой спрос на данное топливо способствовал росту отгрузок в 2018 г., пояснили в компании «Русский Уголь».

В 2018 г. разрез Саяно-Партизанский впервые вышел на годовую производственную мощность в 1 миллион тонн. В дальнейшем производственная мощность угледобывающего предприятия продолжит расти. Для этого «Русский Уголь» инвестирует в расширение парка горнотранспортной техники разреза.