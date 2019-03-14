КЭФ-2019: Борьба за глобальный рынок

Накануне масштабного экономического события состоялся круглый стол, посвященный выработке новых подходов к повышению конкурентоспособности несырьевых секторов отечественной экономики. По мнению экспертов, Россия не может участвовать в борьбе за глобальные рынки, если не будет организовано массовое производство высокопередельных товаров, сопоставимых по качественным и ценовым параметрам с лучшими мировыми аналогами. Задача бизнеса и власти - улучшение структуры российского экспорта за счет инновационной промышленной и сельскохозяйственной продукции с высокой долей добавленной стоимости. Участники круглого стола на примере конкретных регионов и институциональных решений детализировали проблематику программы КЭФ-2019:

- Сегодня – момент запуска всей новой программы развития, основанной на приоритетных национальных проектах, - комментирует Михаил Дмитриев, модератор круглого стола, председатель Экспертного совета Форума, президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост». - По сути, все эти проекты охватывают значительную часть актуальной повестки развития страны. Можно сказать, возникает новая среда для развития российской экономики, которую к тому же ждут и новые глобальные вызовы. Красноярский форум оказывается очень удачной возможностью для того, чтобы обсуждать и осмысливать быстро меняющуюся ситуацию. Как ни на одном другом форуме, на КЭФ мы можем уже оценить первые итоги реализации нацпроектов и их влияние на экономику страны.

Гонка конкурентоспособности требует от общества создания новой среды, новых управленческих и технологических прорывов, суммировали эксперты на круглом столе. Подходы к решению этих задач и будут вырабатываться на Красноярском форуме.