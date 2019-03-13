Наследие Универсиады: в Красноярске будут готовить спортсменов олимпийского уровня

Впервые в истории Студенческих игр Универсиаду принимала Россия. И вдвойне приятно, что эта честь досталась Красноярску. На ее подготовку за 5 лет было потрачено около 80 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджета. Построено или реконструировано 34 объекта, из которых 19 – спортивные.

Как использовать это колоссальное наследие, которое достанется столице огромного края? Оказывается, все уже давно продумано.

– Спортивные объекты, которые были построены для Универсиады, многофункциональны. Это дает возможность для развития и зимних, и летних видов спорта, – рассказал министр края Сергей Алексеев. – У нас шквал звонков от родителей, которые хотят записать детей в спортивные секции. И в 2019 году мы увеличим количество занимающихся на 2 тысячи человек.

Несколько спортивных объектов изначально предназначена для профессиональных спортсменов. Например, кластер «Сопка» с 1 января 2020 года будет работать как федеральный центр спортивной подготовки по фристайлу и сноуборду. Вдобавок, край собирается и далее подавать заявки на проведение в Красноярске других международных и всероссийских соревнований. Даже идут переговоры.

Вполне возможно, что уже в следующем сезоне в Красноярске пройдут международные соревнования по фристайлу, керлингу, хоккею с мячом, лыжному ориентированию и сноуборду. Да что сезон – уже через неделю на «Сопка» состоится чемпионат России по фристайлу по всем дисциплинам.