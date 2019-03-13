До свидания, U-лайка!

Студенческие игры в Красноярске завершились. Прогремел праздничный салют во время церемонии закрытия, а спортсмены и гости Зимней универсиады отправились по домам. Но Красноярск с большим спортом не прощается, ведь краевой центр – столица спорта Сибири, кузница кадров для российской сборной. В ее состав в соответствии с имеющейся квотой были включены 296 спортсменов из 43 субъектов Российской Федерации. Больше всего атлетов было из Красноярского края - 44 человека. Наши спортсмены принимали участие в девяти видах спортивной программы. Красноярцы с первых дней Универсиады радовали своими успехами болельщиков. Биатлон и горнолыжный спорт, керлинг и лыжные гонки, спортивное ориентирование и сноуборд, фристайл и, конечно же, такой любимый красноярскими болельщиками хоккей. Причем наши ребята хорошо показали себя и в бенди, и в хоккее с шайбой.

Российские спортсмены были успешны в лыжных гонкахФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Билеты на соревнования расходились практически сразу с момента поступления в кассы. Посмотреть выступления спортсменов из разных стран мира приходили и заядлые болельщики, и просто горожане, которые захотели приобщиться к событию такого масштаба. Тысячи волонтеров поддерживали спортсменов, работали на объектах, оперативно помогали с переводами на иностранные языки и русский, всегда доброжелательно относились ко всем зрителям соревнований. Красноярск помолодел. Он стал действительно студенческим городом. Но все же, главные виновники и творцы большого праздника – спортсмены.

Общая победа

Универсиада завершилась триумфом российской сборной, завоевавшей 112 медалей. Догнать наших ребят было нереально никому! На втором месте по числу полученных медалей – сборная Кореи, на третьем – сборная Японии. Стоит отметить, что из общего числа медалей, 23 в копилку сборной страны принесли спортсмены Красноярского края. На их счету 10 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей:

- Мы были настроены на победу каждую игру, - говорит Екатерина Добродеева, нападающая российской сборной по хоккею с шайбой. – Все соперники у нас серьезные, и их нельзя было недооценивать. В Красноярск меня приехали подержать родители и младшая сестренка. Они всегда болеют, переживают, когда я играю. Сейчас у нас есть несколько дней на отдых и снова в бой. Следующая наша игра с «Динамо» из Санкт-Петербурга в рамках ЖХЛ.

Россияне побили рекорд по числу завоеванных медалейФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Губернатор края Александр Усс встретился с красноярскими победителями и призерами XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года после завершения соревнований, вручил им почетные грамоты Красноярского края и премию от почетного гражданина Красноярского края Хазрета Совмена:

- По отзывам гостей и экспертов наша Универсиада стала одной из самых хорошо организованных за всю историю зимних студенческих игр в мире, - сказал в приветственном слове Александр Усс. - Это было большим спортивным событием и международного, и российского уровня, а для нас, красноярцев, стало по-настоящему историческим. Результат стал слагаемым большого количества усилий: в подготовке Универсиады за 6 лет принимали участие представители разных стран, разных российских городов. Принимали решающее участие сами красноярцы. Это результат усилий организаторов, артистов, специалистов разного уровня и, конечно, самих жителей города, которые сделали всё от них зависящее для того, чтобы открыть Красноярск миру с самой лучшей стороны. Но вполне понятно, что решающий вклад внесли вы – наши спортсмены. Я хочу от всей души поблагодарить вас за труд и поздравить с заслуженным успехом. Новых вам побед, веры в свои силы и удачи!

О спорт, ты мир!

Красноярцы и гости города с напряжением следили за спортивными соревнованиями. Кто-то, впервые побывав на шорт-треке, просто влюбился в этот вид спорта – динамичный, захватывающий, зрелищный. Многие жители краевого центра давно стали поклонниками керлинга. Это произошло еще в 2014 году, во время Олимпиады в Сочи. В школах и даже детских садах проводились импровизированные соревнования, болельщики изучали в Интернете правила игры, чтобы лучше понимать, что происходит на площадке. Кстати во время проведения соревнований по керлингу во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, зрителей ждал сюрприз - специальная гарнитура, которая выдавалась болельщикам для прослушивания профессиональных комментаторов. По регламенту данного вида спорта на арене требуется соблюдать тишину, поэтому организаторвамм было принято решение использовать для комментирования соревнований аудиогарнитуру. В правилах керлинга есть много тонкостей и нюансов, которые не всегда можно отследить обычному зрителю, но благодаря работе профессиональных комментаторов зрители с гарнитурой хорошо ориентировались и понимали, что происходит на арене, какой бросок совершил спортсмен и прочие моменты игры:

- Интерес к керлингу очень вырос благодаря проведению в Красноярске Зимней универсиады, - говорит Наталья Веневцева, президент Федерации керлинга Красноярского края. – Еще до начала соревнований мы провели большую работу, приезжали в самые отдаленные районы, рассказывали и показывали, что такое керлинг. Во время самих соревнований трибуны были заполнены, и это очень удивило всех спортсменов. Они говорят, что видели аншлаг только в двух местах: в Канаде и в Красноярске!

Болельщики на трибунах стадионов поддерживали спортсменовФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

В целом, стоит отметить, что поведение Зимней универсиады в Красноярске не только повысит интерес к спорту самих горожан, но и привлечет в краевой центр еще больший поток туристов, а функционирование спортивных объектов позволит сделать жизнь и отдых в Красноярске еще более интересным и комфортным.

КСТАТИ

С 2019 года согласно закону края "О физической культуре и спорте в Красноярском крае» спортсмены, представляющие край и выступающие на Всемирной универсиаде в составе сборной команды страны, а также тренеры, подготовившие спортсмена, получают единовременное вознаграждение. За победу на Всемирной универсиаде – 50 тысяч рублей, за второе призовое место – 40 тысяч рублей, за третье призовое место – 30 тысяч рублей.

Финальную точку в Зимней универсиаде поставил хоккейный матч Россия-Словакия, в котором наши ребята одержали победуФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

НАША ГОРДОСТЬ

Наталья Гербулова - победитель в индивидуальной гонке на 15 км (биатлон)

Елена Чиркова - бронзовый призер в индивидуальной гонке на 15 км и бронзовый призер в масс-старте на 12,5 км (биатлон)

Александр Дедюхин - победитель в смешенной эстафете (биатлон)

Антон Енджиевский - серебряный призер в альпийской комбинации (горнолыжный спорт)

Анна Веневцева - бронзовый призер женского турнира по керлингу

Яна Кирпиченко - победитель эстафеты на 5 км, бронзовый призер в гонке классическим стилем на 5 км, бронзовый призер в персьюте на 5 км свободным стилем, бронзовый призер в масс-старте (лыжные гонки)

Кирилл Киливнюк - победитель эстафеты на 7,5 км, серебряный призер в масс-старте на 30 км свободным стилем (лыжные гонки)

Марина Вяткина - серебряный призер в спринте, победитель гонки преследования, победитель смешанной эстафеты, серебряный призер на средней дистанции (спортивное ориентирование)

Кристина Пауль - победитель в сноуборд-кроссе

Даниил Дильман - серебряный призер в сноуборд-кроссе

Любовь Никитина - серебряный призер в акробатике, бронзовый призер в смешенной командной акробатике (фристайл)

Семен Чупин - победитель мужского турнира по хоккею с мячом

Павел Плешивцев - победитель мужского турнира по хоккею с мячом

Анна Тимофеева - победитель женского турнира по хоккею

Валерия Павлова - победитель женского турнира по хоккею

Надежда Морозова - победитель женского турнира по хоккею

Екатерина Добродеева - победитель женского турнира по хоккею

Иван Крылов - победитель мужского турнира по хоккею

Вячеслав Шевченко - победитель мужского турнира по хоккею

Владислав Мисников - победитель мужского турнира по хоккею

Максим Мальцев - победитель мужского турнира по хоккею

Никита Камалов - победитель мужского турнира по хоккею

Евгений Кисилев - победитель мужского турнира по хоккею.