Осторожно – охранная зона!

Красноярцы с радостью встречают долгожданную весну и теплую погоду. Скоро дачники потянутся на свои садовые участки, начнутся массовые выезды на природу. Красноярские энергетики ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети»), в свою очередь, активно готовятся к пожароопасному периоду, ведь весной резко возрастает количество лесных пожаров, представляющих большую опасность для надежного электроснабжения края. Нередко в возгораниях виноваты сами люди. Поэтому не лишним будет напомнить о простых правилах безопасности.

.

Защита от огня

ФСК ЕЭС ежегодно реализуют программу подготовки к работе в пожароопасный период. Бригады линейщиков расчищают от поросли территорию вдоль трасс ЛЭП, расширяют просеки согласно нормативным показателям. У энергетиков отработана схема взаимодействия с пожарными подразделениями и службами МЧС, администрациями районов, территориальными лесными хозяйствами. Но даже слаженная работа всех служб не поможет, если сами жители не будут соблюдать элементарные правила обращения с огнем на сельскохозяйственных угодьях или во время отдыха на природе.

По данным статистики, основной причиной лесных и степных пожаров в весенний период являются несанкционированные сельскохозяйственные палы. Чтобы подготовить землю к посевной, сжигают копны соломы, стога сена, нескошенную траву вблизи ЛЭП. А всё это категорически запрещено! Пожары могут нанести сетям многомиллионный ущерб и оставить без электричества сотни жителей Красноярского края. По всем подобным фактам составляются административные протоколы. Виновные лица получают штрафы, а также привлекаются и к уголовной ответственности.

Границы «токовых артерий»

Охранная зона для воздушных линий электропередачи напряжением 110 – 1150 киловольт (кВ) – это земельный участок и воздушное пространство, отстоящие по обе стороны от крайних проводов на расстояние от 20 до 55 метров соответственно.

В охранной зоне ЛЭП категорически запрещено:

- набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние предметы;

- проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут затруднить доступ к энергообъектам;

- разводить огонь;

- организовывать складирование каких-либо материалов и свалки;

- производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов транспорта и т.д.;

- запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели самолетов, вертолетов.

Застройщики «на свой страх и риск»

Отдельно следует рассказать о самовольных застройщиках. Вероятность короткого замыкания, обрывов проводов при производстве строительно-монтажных работ, как и при проезде крупногабаритной техники под воздушными линиями, разгрузке машины с поднятым кузовом очень велика. Ежегодно в России фиксируется множество инцидентов, когда нарушение строителями правил работы в охранной зоне линий электропередачи приводит к смертельным случаям, тяжелым травмам, повреждениям строительной техники. Аварийные отключения линий электропередачи могут привести к обесточению большого количества потребителей. Поэтому проведение любых работ в охранной зоне ЛЭП должно быть согласовано с электросетевой организацией, осуществляющей эксплуатацию линии. Необходимо знать, что лица, виновные в противозаконных действиях в охранных зонах, привлекаются к административной или уголовной ответственности, возмещают нанесенный ущерб и платят солидный штраф. Кроме того, возведенные в охранной зоне без согласования с сетевой организацией постройки подлежат, по решению суда, сносу.

Красноярские энергетики ФСК ЕЭС обращаются к населению:

«Уважаемые земляки, мы просим и вас быть бдительными! Если вам стало известно о нарушении в охранной зоне ЛЭП или вы обнаружили разобранную опору линии электропередачи, незамедлительно сообщайте об этом в полицию или звоните по телефону 8 (391) 265-95-00».