2019-03-11T13:56:49+03:00
Общество

Ничего себе, вышел на остановочку: вылетевший из-под колес грузовика болт пробил голову ждущему автобус мужчине

30-летнего Антона К. из Лесосибирска спасли высшие силы и мастерство хирургов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Гигантский болт на снимках Фото: красноярская краевая больницаГигантский болт на снимках Фото: красноярская краевая больница
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У 30-летнего Антона К., жителя Лесосибирска (Красноярский край), определенно есть ангел-хранитель. Ведь иначе то, что с ним случилось, не объяснишь - только высшие силы и мастерство врачей спасли парня. Смерть подстерегала Антона на... автобусной остановке, когда он ждал транспорта, чтобы уехать в Енисейск.

Антон К. выжил чудом Фото: красноярская краевая больница

Антон К. выжил чудом Фото: красноярская краевая больница

Произошло все настолько стремительно, что парень и понять-то толком ничего не успел. Вот мчит по дороге мимо остановки грузовик, а уже через секунду - удар и ослепляющая боль в лице. Грузовик скрылся за поворотом, оставив его, обливающегося кровью. Благо, мимо проезжал сердобольный водитель, доставил Антона в Лесосибирск, к медикам. Те обработали и зашили рану. А когда получили результаты рентгена, обалдели: мать честная, да это ж болт! Огромный такой (6,2х2,5 сантиметров), с гайкой!

Болт и гайка застряли в челюсти Фото: красноярская краевая больница

Болт и гайка застряли в челюсти Фото: красноярская краевая больница

Не мешкая, парня отправили в Красноярск.

- При внешнем осмотре в приемном покое у пациента зафиксирован травматический отек на лице, под повязкой в правой щечной области ушитая рана 4 сантиметра, дренаж, - рассказали медики, принимавшие Антона. - На рентгенографии придаточных пазух носа отмечается оскольчатый перелом правой скуловой кости и дуги со смещением отломков, перелом стенок правой верхнечелюстной пазухи. Инородное тело металлической плотности в области правой верхнечелюстной пазухи.

Фото: красноярская краевая больница

Фото: красноярская краевая больница

Конечно, решено было оперировать немедленно. Челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Иван Кан извлек из головы Антона болт и зафиксировал раздробленную челюсть. Но, по словам врача, Антону надо обязательно проверить зрение.

- Если бы болт прилетел чуть выше, парень неизбежно потерял бы глаз, - говорит Иван Кан. - Сегодня зрение на поврежденном глазу снижено, но светореакция есть, и, возможно, когда гематома рассосется, Антон будет видеть лучше.

Сам пациент врачам несказанно благодарен.

- Все благодаря врачам обошлось, спасибо им, - говорит Антон. - Надеюсь, зрение восстановится. Жаль, что я даже номера грузовика не заметил. Водитель, наверное, и не знает, что чуть не убил меня нечаянно...

ИСТОЧНИК KP.RU

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