Сохранение кадрового потенциала – ключевая компетенция современного работодателя

Экономика роста

В Форуме труда, который прошел в северной столице в начале марта, приняли участие представители региональных Министерств труда, служб занятости и других HR-структур, включая представителей бизнеса. Экономика роста требует от государственных и бизнес проектов выработки согласованной политики развития человеческого капитала, поэтому участие крупных предприятий и представителей власти всех уровней априори залог развития. Человеческий капитал – ключевой вопрос, который был рассмотрен на форуме, поэтому решение проблемы кадрового голода и сокращения производства стало лейтмотивом пленарного заседания. В экономике мегаполисов достаточно низкий уровень безработицы, однако существует много других скрытых проблем, которые в цифрах выглядят весьма удручающе, не говоря уже о том, что за каждым процентом стоит судьба конкретного человека. Так, во время пленарного заседания ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев сообщил, что в 2010—2015 гг. около 1,5 млн выпускников российских вузов не смогли трудоустроиться, при этом 91% работодателей остались не удовлетворены качеством образования выпускников.

Выгода здесь и сейчас

Другим направлением решения проблем кадрового потенциала является работа с персоналом в сложных экономических условиях, когда предприятиям приходится сокращать персонал. Антироссийские санкции, снижение объемов производства, ориентирование на получение прибыли «здесь и сейчас» толкает многих предпринимателей среднего звена экономить именно на человеческих ресурсах. Важность поиска новых подходов к занятости и производительности труда подчеркнул и Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Технологическое лидерство

Для Красноярского края, как для макрорегиона, проблема так же актуальна, как и для регионов с высокой профессиональной миграционной составляющей. И речь идет не только о развитии экономики края в целом, сколько о работе отдельно взятых предприятий, которые своей деятельностью в направлении социальной поддержки кадров либо способствуют стабильности краевого сообщества, либо становятся причиной социальных волнений. Так, на территории Красноярского края реализуется приоритетный проект «Кадровое обеспечение технологического лидерства». Он рассчитан на 2017-2020 годы и предполагает разработку и внедрение системы технологического образования, обеспечивающего развитие необходимых компетенций у обучающихся. Кроме того, проект предполагает создание необходимой институциональной среды для развития человеческого капитала, обеспечивающего присутствие Красноярского края на глобальных технологических рынках. Эксперты отмечают, что в регионе наблюдается дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, несоответствие профессиональных и образовательных стандартов новым технологическим приоритетам. При растущей доле специалистов с высшим образованием в структуре занятого населения имеет место дефицит квалифицированных инженеров и технологических предпринимателей. По мнению специалистов, благодаря реализации проекта произойдет формирование системы технологического образования, которая сможет обеспечить кадровую потребность высокотехнологичных отраслей экономики Красноярского края с учетом приоритетов технологического развития региона и направлений Национальной технологической инициативы.

Безработица без стресса

Однако столь благополучный исход возможен лишь тогда, когда аккумулируются усилия властных и бизнес-структур. И задача государственных служб сделать так, чтобы работа предпринимателей в этом направлении была не только эффективна для них самих, но и социально значима:

- В случае заявленных высвобождений работников, органами службы занятости населения Красноярского края уделяется особое внимание превентивным мерам, направленным на скорейшее трудоустройство высвобождаемых работников – до их обращения в органы службы занятости населения, - комментирует начальник отдела программ занятости и рынка труда агентства труда и занятости населения Красноярского края Татьяна Былкова. - Оказываются информационно-консультационные услуги, осуществляется постоянное взаимодействие с работодателями Красноярского края, в том числе участвующими в реализации инвестиционных проектов, органами местного самоуправления по решению вопросов трудоустройства увольняемых работников. Кроме того, разрабатываются планы совместных мероприятий по содействию занятости и предоставлению социальных гарантий увольняемым работникам. По наиболее значимым высвобождениям создаются рабочие группы, в состав которых входят представители Правительства Красноярского края, органов местного самоуправления, работодателей, профсоюзов и других заинтересованных структур. В случае если превентивных мер оказалось недостаточно, гражданин обращается в службу занятости, получает официальный статус безработного и после этого ему доступен весь перечень услуг службы занятости.

Руководители предприятий, которые вынуждены сокращать или увольнять персонал должны ощущать социальную ответственность, осознавая, что в век цифровой экономики главный ресурс – это человеческий капитал. И если происходит прекращение работы предприятия, с наименьшими потерями это должно происходить для самих сотрудников. Положительным примером может послужить ситуация с заводом «Балтика-Пикра». В начале 2015 года стало известно о закрытии предприятия, однако для реализации квалифицированного сопровождения сотрудников в рамках процедуры закрытия предприятия, работодатель не только приложил максимум усилий, чтобы сделать эту процедуру нетравматичной для людей, но и привлек для профессионального HR-сопровождения уволенных сотрудников и их дальнейшего трудоустройства ведущие кадровые агентства - Kelly Services и Case HR. Не секрет, что долговременная работа на одном предприятии делает человека консервативным. Предпринимательская активность снижается, специалист работает в четко заданном работодателем поле, и при непредвиденных обстоятельствах, порой не может взять инициативу в свои руки. 308 сотрудников попали под процедуру прекращения деятельности филиала. Ряд сотрудников сохранили работу на обслуживании площадки «Пикры». Некоторые получили перевод на площадки компании в других регионах и даже за пределы России.

Хорошие рекомендации

Помимо неукоснительного соблюдения трудового кодекса, всем сотрудникам, с которыми компания «Балтика» была вынуждена прекратить трудовые отношения, выплачен годовой бонус за предыдущий год:

- Сотрудникам было предложено несколько вариантов прекращения отношений, - комментирует представитель компании. - Большинство воспользовалось схемой увольнения по соглашению сторон, подразумевающей единовременную выплату выходного пособия в размере семи среднемесячных заработков. Полис ДМС действовал в течение нескольких месяцев после увольнения. Кроме того, компанией была оказана помощь во взаимодействии с банками в отношении кредитов (льготный период обслуживания, кредитные каникулы).

Кстати стоит отметить, что при поиске новой работы, не последнюю роль в дальнейшей карьере сотрудников сыграл тот факт, что специалист до этого трудился в компании «Балтика». Это стало весомой рекомендацией для потенциальных работодателей о компетентности и ответственности сотрудника.

Компания пошла дальше и предоставила профессиональную поддержку кадровых агентств по поиску новой работы, включавшую в себя обучение, групповые семинары и индивидуальную поддержку в период поиска работы. Общая стоимость компенсационного пакета и программ поддержки для сотрудников в Челябинске и Красноярске (двух закрытых заводов компании) составила более 300 млн руб.

Переподготовка и профессиональное обучение

Что же касается ситуации на рынке труда в целом, в минувшем году в Красноярском крае 126 работодателей заявили в центр занятости 1078 вакансий (на 1,8 % больше, чем в 2017 году). Трудоустроены при содействии службы занятости 752 человека. Реализация проекта по взаимодействию с работодателями «Эффективное партнерство» позволила повысить качество вакансий и сократить период безработицы с 4,7 до 4,4 месяца. Кроме того, в этом году 380 жителей Красноярска приступили к профессиональному обучению по направлению центра занятости населения. Также стоит отметить, что в этом году уже 3 тысячи безработных граждан (из общего массива обратившихся) получили услугу по содействию самозанятости. Для 1,1 тысячи безработных жителей края (из общего массива обратившихся) организовано обучение (переобучение) востребованным профессиям.