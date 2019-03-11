2019-03-11T11:49:07+03:00
Происшествия

На честном слове и одном генераторе! В Красноярске экстренно приземлился Boeing, летевший в Таиланд

Борт авиакомпании Икар ( Pegas Fly) направлялся из Сургута в Пхукет
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На борту находились 294 пассажира и 10 членов экипажаНа борту находились 294 пассажира и 10 членов экипажаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске экстренно приземлился Boeing-767 авиакомпании Икар (Pegas Fly). На борту находились 294 пассажира и 10 членов экипажа, летевших из Сургута в Пхукет (Таиланд). Как рассказали в пресс-службе аэропорта «Красноярск» («Емельяново»), посадка прошла около 5.00 утра без происшествий, пассажиры уже вылетели другим бортом на курорт.

- Резервный борт предоставила авиакомпания, его вызвали из Благовещенска, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск пресс-секретарь аэропорта Леся Никитина.

В авиакомпании ситуацию никак не комментируют, однако известно, что пилот запросил аэропорт об экстренной посадке, поскольку подвела гидросистема самолета. В Западно-Сибирском СУТ СКР пояснили, что борт выполнял рейс лишь с одним работающим генератором. Следователи уже разбираются в ситуации.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа Западно-Сибирского СУТ СК России, которой произведен осмотр воздушного судна, а также опрошены члены экипажа, - говорит официальный представитель ведомства Наталья Яковлева . В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 10 марта потерпел крушение Boeing, летевший из Эфиопии в столицу Кении, Найроби. На борту находились трое россиян.

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В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг». На борту было 157 человек из 33 стран. В том числе трое россиян-туристов. Все погибли (подробнее).

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В октябре прошлого года такой же лайнер, но другой авиакомпании, разбился в Индонезии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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