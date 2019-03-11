Зимняя универсиада-2019 в Красноярске 11 марта: лыжные гонки, женщины, прямая видеотрансляция
В Красноярске проходит Зимняя универсиада-2019. 11 марта состоятся соревнования по лыжным гонкам среди женщин (масс-старт).
Зимняя универсиада-2019 в Красноярске 11 марта: лыжные гонки, женщины, прямая видеотрансляция.На Универсиаде в Красноярске в эти минуты соревнуются атлеты
Состязания проходят в кластере «Радуга»
Масс-старт - это лыжные соревнования, при которых атлеты стартуют одновренменно и проходят дистанцию 15 километров.
В российскую сборную на Универсиаде вошли 8 женщин. Всего лыжники проходят испытания в 6 дисциплинах: персьют, спринт свободным стилем, командный спринт, эстафета, гонка классическим стилем и масс-старт.
Это первые Всемирные зимние студенческие игры, которые проходят на территории России. Универсиада-2019 в Красноярске продлится со 2 по 12 марта. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.
2 марта в Красноярске состоялась торжественная церемония открытия Зимней универсиады-2019. Закрытие пройдет 12 марта в 20.00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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