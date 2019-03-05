«Теперь я очень люблю Россию»: красноярский таксист вернул паспорт японскому туристу, приехавшему на Универсиаду

Красноярские таксисты – самые правильные таксисты в мире: такое впечатление увезет с собой в Японию 61-летний Кишимото Ясуши. И заодно расскажет соотечественникам, как полицейские в Красноярске помогли вернуть ему утерянный паспорт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/695389" frameborder="0"></iframe> Вернули паспорт японцу.

Случилось все накануне. Уважаемый Кишимото-сан воспользовался услугами такси, чтобы доехать после соревнований в гостиницу. Состязания молодых фристайлистов на «Сопке» принесли ему столько эмоций, что турист совершенно забыл про свою сумку в такси.

Спохватился только утром, в гостинице. А ведь в сумке все – паспорт, страховка, банковские карты, обратные билеты на самолет. В расстроенных чувствах позвонил своей переводчице Ольге. Та успокоила: не переживайте, мол, господин Ясуши, собирайтесь, мы с вами в полицию поедем.

Принимать заявление от иностранца – дело не быстрое. Но не успел турист поставить точку и расписаться, как пропавший документ уже был найден. Оказалось, что таксист, подвозивший Кишимото Ясуши, нашел потерю в салоне своей машины и сам привез в отделение полиции. Хоть имя таксиста и осталось неизвестным для истории, но респект ему за честность и уважение.

Когда полицейский вручил японцу документ, тот в ответ протянул руку, пожал, поблагодарил. К произошедшему он относится с юмором. Рассказывает:

- Вчера я забыл свою сумку с документами в автомобиле такси, был удивлен и напуган этим. Я позвонил в компанию такси. Когда мне сказали, что документов у них нет, я был в шоке. Обратился в полицию с заявлением. И пока мы писали заявление, нам позвонились и сообщили, что документы нашлись. Я был очень рад. И теперь я очень-очень люблю Россию. Спасибо, что нашли мои документы.

Переводчица Ольга, которая сопровождала японского туриста, также поблагодарила полицейских. Затем они уехали – на следующие соревнования.