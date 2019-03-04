Гости Студенческих игр – о Сибири: «Здесь оказывается гораздо теплее…»

Многие красноярцы, особенно те, кто часто гулял в Парке Универсиады в эти дни или посещал лекции в павильоне «Норникеля» на площади Мира, обратили внимание на веселую компанию иностранцев. Шапки-юлайки, яркие рюкзаки, открытые улыбки, фотоаппараты в руках.

Это финалисты проекта «Follow Up Siberia!». «Комсомолка» уже рассказывала вам об этом уникальном международном проекте, который специально к Студенческим играм в Красноярске придумала и организовала компания «Норникель».

Проект начался за год до Зимней универсиады-2019. Цель – открыть миру разнообразие, красоту и гостеприимство Сибири. Показать, что если здесь по улицам если и ходят медведи, то только в дни Универсиады, и это французские медведи из уличного театра Remue Menage.

Проект «Follow Up Siberia!» шел целый год, в нем было четыре тура. Призы для победителей каждого тура - поездки в города Сибири и самый главный – приглашение на Универсиаду—2019! Его получили лучшие по итогам всех четырех туров - девять участников из Индии, Индонезии, Таиланда, Греции, Германии, Сербии, Мексики, Канады и Австралии.

Блогеры приехали в Красноярск на Зимнюю универсиаду-2019, провели здесь уже четыре дня и, как они признаются, уезжают «нагруженными» впечатлениями, эмоциями и номерами телефонов новых друзей.

Стефанос Аддимандо – популярный блогер из Греции. Он из тех, кто искренне полюбил Сибирь и считает себя ее Послом в мире.

Блогеры - участники проекта «Follow Up Siberia!» поделились первые впечатлениями. Фото: «Follow Up Siberia!»

- Сибирь невероятно красивая. Все что мы видели, это было замечательно. На церемонии открытия студенческих игр мы сидели в первых рядах и прочувствовали всю историю. Побывали на спортивных объектах, на соревнованиях, мне очень понравился «Бобровый лог». В Греции много горнолыжных центров, но они находятся далеко, а в Красноярске все рядом, легко добраться. В моей стране есть стереотип, что Сибирь – далекая и холодная страна, что люди здесь серьезные и держат дистанцию. Теперь я знаю, что в Сибири оказывается гораздо теплее. Я сейчас не про погоду… А про людей и атмосферу.

Всеми своими впечатлениями блогеры поделятся в социальных сетях. Но не сразу, требуется время на подготовку отчетов – постов, сториз, фотографий, лонгридов. Как признался один из участников проекта «приходится выбирать одну фотографию из 200 сделанных по теме. Но первые истории уже появляются и «Комсомолка», полистав блоги, увидела насколько разнообразной, доброжелательной, культурной и спортивной получилась Сибирь у участников проекта «Follow Up Siberia». Посмотрите и вы!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Почему возникла идея такого проекта? В компании «Норникель» уверены, что Сибирь достойна, чтобы ее знали во всем мире, знали настоящую, современную, открытую. В «Норникеле» есть и другие проектов по продвижению Сибири и Зимней универсиады-2019. Это важное направление работы. Производственная деятельность «Норникеля» неразрывно связана с Сибирью, с севером Красноярского края.

— Поэтому наша компания как генеральный партнер оказала студенческим играм в Красноярске всестороннюю поддержку: от модернизации в соответствии с самыми высокими международными стандартами комплекса «Бобровый лог», где пройдут соревнования по горнолыжным дисциплинам, до подготовки кадров и многочисленных проектов по продвижению Зимней универсиады-2019 в России и за рубежом, - отмечает статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов.

НА ЗАМЕТКУ

«Комсомолка» расскажет о путешествии команды проекта «Follow Up Siberia!» в номере за 15 марта и на сайте. Но уже сейчас можно наблюдать за проектом в официальных аккаунтах «Follow Up Siberia» в социальных сетях и на страницах блогеров.