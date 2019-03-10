Универсиада-2019, день восьмой: женский масс-старт – наш, а мужчины-биатлонисты остались без наград

Восьмой день Универсиады принес в копилку российской сборной еще 7 наград: 2 бронзы, два серебра и три золотых медали. Южная Корея по-прежнему занимает второе место – у них, как и накануне, 13 наград. А вот сборная команда Японии, добавив в свой актив два золота, серебро и бронзу, переместилась с восьмой строчки на третью.

Сегодня, 10 марта, разыгрываются 12 комплектов наград. Внимание болельщиков традиционно приковано к женскому слалому, биатлону, фристайлу и спортивному ориентированию.

Женская часть биатлонных соревнований нынешней Универсиады завершилась триумфом российских спортсменок. Масс-старт – один из самых эмоциональных видов в биатлонной программе. Результат сложно предсказать с первых минут. За время гонки лидеры меняются несколько раз. Так было и сейчас.

Универсиада-2019, день восьмой: женский масс-старт – наш, а мужчины-биатлонисты остались без наградФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Победу в масс-старте одержала россиянка Екатерина Мошкова и стала трехкратным чемпионом Зимней универсиады-2019 (у нее победы в спринте и гонке преследования).

Второе и третье место – у ее подруг по команде Елизаветы Каплиной и Елены Чирковой. Драматизм ситуации – третьей пришла Наталья Гербулова, но ее дисквалифицировали за неправильное прохождение штрафного круга.

К сожалению, российские мужчины-биатлонисты остались без медалей на масс-старте на 15 километров. Золото завоевал норвежец Эспен Ульдаль, серебро – представитель Беларуси Максим Воробей и бронза – у Адама Вацлавика.

- Это лучшая гонка в моей жизни! – ликовал Эспен Улдаль. – Лучший опыт, который у меня только был! Мой соперник из Беларуси очень быстро бежал. Но, к счастью, у меня были замечательные лыжи, которые помогли мне преодолеть эту гонку.

Горнолыжный спорт. После двух эффектных заездов в слаломе прекрасный результат показала россиянка Екатерина Ткаченко. Это ее вторая награда высшей пробы, первое золото она взяла в гигантской слаломе. На втором месте Дениз Дингслендер из Австрии. И совсем немного ей уступила бронзовая призерка, россиянка Анастасия Горностаева. Состязание мужчин в слаломе мы увидим завтра, 11 марта.

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Спортивное ориентирование. Сегодня также заключительные состязания. Уже известны результаты состязаний мужчин в гонке на средней дистанции, они сегодня стартовали перед женщинами. Очень острую борьбу показали спортсмены. Болели за двух россиян – Сергея Горланова и Владислава Киселева (оба – уже чемпионы Универсиада в гонке преследования и спринте). Но неожиданно в буквально перед финишем вперед вырвался норвежец Баклид Йорген и заслуженно взял золотую медаль. На втором месте с отрывом от него Сергей Горланов, на третьем Владислав Киселев.

А вот и результаты девушек. Финская лыжница Лиса Ненонен оказалась лучшей с результатом 37:07, за ней с отставанием на 7 секунд финишировала наша Марина Вяткина. И на третьей позиции чешка Петра Ханкова с результатом 37:26.

Сноуборд. Также последний день соревнований, слоуп-стайл у мужчин и женщин. Девушки из России потеснили своих соперниц. Вот их имена: Елена Костенко, Анастасия Логинова и Екатерина Косова. Пьедестал наш! А вот у мужчин Аксель Телен из сборной Финлянции сумел пробиться на третье место. Но первое и второе место за собой удержали Антон Мамаев и Влад Хадарин. «Это было очень круто» - с такими словами спортсмены покидали кластер «Сопку».

Нешуточные страсти кипели сегодня во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина – там прошли баталии керлингистов за медали. Женщины: 1 место – у команды Швеции, второе – у спортсменок Южной Кореи. Сборная России сумела вырвать бронзовую награду у Великобритании со счетом 12:5.

А вот у мужчин золото завоевала команда из Норвегии, серебро – у канадцев, на третьем месте – парни из Великобритании.