Зимняя универсиада-2019 в Красноярске 10 марта: хоккей с мячом Россия-Швеция, финал, прямая видеотрансляция

В Красноярске проходит Зимняя универсиада-2019. 10 марта состоятся финал по хоккею с мячом Россия-Швеция.

Состязания пройдут на стадионе «Енисей».

В хоккее с мячом всего одно «золото» на команду, всего два «золота» на Зимней универсиаде-2019 - для самых сильных сборных, мужской и женской. За мужскую сборную будет играть воспитанник красноярского «Енисея» Семен Чупин. Еще два красноярца - Павел Плешивцев и Олег Тарнаруцкий - в резервном списке.

Это первые Всемирные зимние студенческие игры, которые проходят на территории России. Универсиада-2019 в Красноярске продлится со 2 по 12 марта. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.

2 марта в Красноярске состоялась торжественная церемония открытия Зимней универсиады-2019. Закрытие пройдет 12 марта.