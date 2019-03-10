2019-03-10T06:33:29+03:00
Спорт

Зимняя универсиада-2019 в Красноярске 10 марта: биатлон, масс-старт, прямая видеотрансляция

В 11 часов начнутся соревнования по биатлону. Масс-старт
Поделиться:
Начало в 11.00Начало в 11.00
Изменить размер текста:

В Красноярске проходит Зимняя универсиада-2019. 10 марта состоятся соревнования по биатлону.

Зимняя универсиада-2019 в Красноярске 10 марта: биатлон, масс-старт, прямая видеотрансляция.На Универсиаде в Красноярске в эти минуты соревнуются атлеты

Состязания пройдут в комплексе «Академия биатлона».

В 11.00 начнется женский масс-старт. Это гонка на 12.5 километров с четырьмя огневыми рубежами. В испытаниях примут участие сразу 30 спортсменок. Первыми будут находиться россиянки, которые выиграли все личные медали универсиады.

В 13.00 соревнования начнутся среди мужчин, только уже на 15 километров. В гонке ожидается ожесточенная борьба за медали. Сборная России лишилась двух лидеров: Никита Поршнев и Эдуард Латыпов - они поступили в распоряжение сборной России на чемпионат мира.

Биатлонная программа Зимней универсиады-2019 на этом завершится.

Это первые Всемирные зимние студенческие игры, которые проходят на территории России. Универсиада-2019 в Красноярске продлится со 2 по 12 марта. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.

2 марта в Красноярске состоялась торжественная церемония открытия Зимней универсиады-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Зимняя универсиада-2019 в Красноярске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярске в районе острова Татышев на время празднования Масленицы изменили схему движения
В Роспотребнадзоре рассказали, как красноярцам выбрать безопасные продукты к Масленице
Зимняя универсиада – 2019: в восьмой день соревнований разыграют 12 комплектов медалей
Российские лыжники выиграли эстафету Универсиады-2019
В Красноярске на Татышеве продолжаются масленичные гулянья
Российские лыжницы взяли золото в эстафете на Универсиаде-2019
Красноярские полицейские показали самых красивых женщин-коллег
В Красноярске на оживленном перекрестке сбили пешехода
Куда поедет красноярский Поезд здоровья в марте
Школьница из Хакасии направилась пешком в Красноярск
Женская сборная России по хоккею с мячом проиграла шведкам в финале Универсиады
«Настоящая фантасмагория!»: четырехметровые светящиеся медведи прошли по центру Красноярска
Первая в мире фигуристка в хиджабе оценила свое выступление в Красноярске
«Копай глубже, может, на мамонте стоит»: мужчина вырыл под снегом многометровый туннель, чтобы вызволить свое авто
Красноярцы за сутки собрали почти полмиллиона для многодетной семьи, чей дом сгорел дотла
Россия одолела Швецию в матче по хоккею с мячом на Универсиаде
После короткой программы в синхронном катании лидируют финны
Иван Кузнецов завоевал золото в слаломе-гиганте на Универсиаде
Лыжники Терентьев и Мацокина победили в спринте на Универсиаде
«Главное украшение весны – наши девчата»: мэр Красноярска поздравил женщин с 8 марта
Горланов и Вяткина взяли золото в лыжном ориентировании на Универсиаде
Четырехметровые медведи и световое шоу прямо на домах. 8 марта проспект Мира станет пешеходным