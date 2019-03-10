В Красноярске проходит Зимняя универсиада-2019. 10 марта состоятся соревнования по биатлону.

Зимняя универсиада-2019 в Красноярске 10 марта: биатлон, масс-старт, прямая видеотрансляция.На Универсиаде в Красноярске в эти минуты соревнуются атлеты

Состязания пройдут в комплексе «Академия биатлона».

В 11.00 начнется женский масс-старт. Это гонка на 12.5 километров с четырьмя огневыми рубежами. В испытаниях примут участие сразу 30 спортсменок. Первыми будут находиться россиянки, которые выиграли все личные медали универсиады.

В 13.00 соревнования начнутся среди мужчин, только уже на 15 километров. В гонке ожидается ожесточенная борьба за медали. Сборная России лишилась двух лидеров: Никита Поршнев и Эдуард Латыпов - они поступили в распоряжение сборной России на чемпионат мира.

Биатлонная программа Зимней универсиады-2019 на этом завершится.

Это первые Всемирные зимние студенческие игры, которые проходят на территории России. Универсиада-2019 в Красноярске продлится со 2 по 12 марта. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.

2 марта в Красноярске состоялась торжественная церемония открытия Зимней универсиады-2019.