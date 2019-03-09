Уже 80 медалей: российская сборная досрочно выиграла Универсиаду-2019 в Красноярске

Российская сборная досрочно выиграла Универсиаду-2019. Это стало известно уже накануне, 8 марта, при подведении общих итогов. Теперь ни одна сборная, даже если приложит все свои фантастические усилия, не сможет даже приблизиться к россиянам. А ведь впереди еще 4 дня состязаний, когда будут разыграны оставшиеся 27 комплектов наград из 76.

Итак, на утро 9 марта в общем зачете у национальной сборной 80 медалей. Из них 23 – бронзовых, 29 – серебряных и 28 наград высшей пробы. Напомним, на предыдущей Универсиаде-2017 в Алма-Ате, российские спортсмены также заняли первое место в медальном зачете. Тогда они смогли заработать 71 медаль: 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых.

Следом с огромным разрывом идет команда Южной Кореи, завоевавшая 13 медалей. Блестящие результаты они показали в шорт-треке: 9 наград из 13, из них 5 – золотых.

На третьем месте Швейцария, которая сумела в напряженной борьбе с соперниками забрать 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых награды.

Позиции десятки стран-медалисток смотрите в итоговой таблице.

Итоговая таблица соревнований на 9 марта

Лыжные гонки

Первыми показали, на что способны, российские лыжницы. Гонка классическим стилем на 5 километров принесла первый комплект наград: на пьедестале Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко. С самого начала россиянки не давали соперницам никакого шанса, Смирнова и Киприченко финишировали с отставанием от Жамбаловой немногим более 3 секунд. А Итальянка Франческа Франчи, пришедшая к финишу четвертой, уступила лидеру гонки на 13.2 секунды.

Спустя два часа после награждения девушек на пьедестал почета поднялись три российских лыжника – победители и призеры гонки классическим стилем на 10 километров: Иван Якимушкин, Антон Тимашов и Иван Кириллов. Следом за ними на 4, 5 и 6 место вышли Илья Порошкин, Андрей Собакарев и Кирилл Киливнюк.

Чемпион Зимней универсиады-2017 Иван Люфт (Казахстан) стал только 8-м. Приехал на Студенческие игры и спортсмен из Таиланда Марк Чанлунг. Он и его сестра Карен были единственными лыжниками, представлявшими эту страну на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

Медали лыжникам-победителям вручил сам президент России Владимир Путин. 2 марта он специально прилетел на открытие Универсиады и не мог покинуть Красноярск без того, чтобы не встретиться с юными спортсменами.

Добавим, что на следующий же день, 4 марта, наши лыжники один в один – девушки и парни – повторили свой успех в гонке преследования.

Сноуборд

В сноуборде разыграны 8 комплектов наград из 10. Еще до начала состязаний сноубордистку Кристину Пауль называли фаворитом соревнований. Она – воспитанница Красноярской академии зимних видов спорта, участница Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Кристина не подвела, завоевав ожидаемое золото в сноуборд-кроссе. Следом за ней серебро взяла ее подруга по команде Александра Паршина, бронза у канадки Одри Макмэнимен.

Еще одно золото в дисциплине параллельный слалом взяла Милена Быкова, у нее же серебро в дисциплине параллельный слалом-гигант.

Среди мужчин ожидания оправдал Даниил Дильман – серебро в сноуборд-кроссе. Он, как и Кристина, воспитанник Красноярской академии зимних видов спорта и участник Олимпиады-2018. Золото принесли сборной Дмитрий Сарсембаев – параллельный слалом, и Никита Автанеев – хаф-пайп.

Серебряный призер Олимпиады-2018 южно-корейский спортсмен Ли Сан Хо в Красноярске сумел взять только одну бронзу в параллельном слаломе.

В целом уже после квалификационного заезда было понятно, что наши российские спортсмены на голову выше соперников.

- Наша команда – просто огонь, - поделилась впечатлениями с соревнований корреспондент «Комсомольской правды» Надежда Ильченко. – Ребята показали просто гениальную езду, они ювелирно проходили трассу и во время квалификационных заездов, и в полуфинале и, конечно, в финале. Спортсмены молодые, но у них мастерство матерых, готовых к покорению других вершин и в прямом и в переносном смысле. Когда смотришь подобные соревнования в трансляции, испытываешь восторг. Но присутствуя на месте, эмоции просто зашкаливают. Я успела услышать мнение и спортсменов, и тренеров. Все сходятся на том, что здешняя трасса высокопрофессиональная.

К сожалению, не обошлось без разочарования. Надежда и знаменосец сборной России, действующий дважды чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов не смог пробиться в тройку лидеров, показав в параллельном слаломе только четвертый результат. Бронзовый призер Дмитрий Сарсембаев сумел опередить Дмитрия Логинова на 1,19 секунды.

Биатлон

В биатлоне уже разыграно комплектов наград из 9. Несмотря на то, что российские спортсмены были на шаг впереди соперников, пришлось немало поболеть за них. Напряженным стал первый день соревнований – гонка у женщин на 15 километров. В целом все шесть первых строчек итоговой таблицы заняли россиянки, причем первое место от шестого разделяло менее 50 секунд, что предвещало невероятно драматичную и непредсказуемую борьбу в гонке преследования.

Победительница гонки Екатерина Мошкова достаточно критично оценила свое выступление:

- Не всегда хватает концентрации на рубеже, поэтому на первых трех совершила по одному промаху. Девушки стреляли лучше, приходилось догонять на дистанции. Все решилось на последнем рубеже, я не допустила промахов, это помогло мне победить.

Для Натальи Гербуловой это первое золото Студенческих игр, которое азяла в индивидуальной гонке на 15 километров. И это несмотря на то, что она допустила три досадных промаха. Спортсменка призналась, что до последнего момента не была уверена в том, что ей удастся обойти всех своих соперниц.

Золото в биатлоне принесли Екатерина Мошкова – дважды, Наталья Гербулова, Эдуард Латыпов, Дмитрий Иванов и Никита Поршнев. Дмитрий Иванов, к слову, продолжает коллекционировать серебро Студенческих игр. Два года назад в Казахстане он завоевал две серебряные медали – в спринте и пасьюте, в Красноярске взял серебро в спринтерской гонке и сверху – золото в гонке преследования.

Ждем результатов в смешанной эстафете на 6 км женщины и 7,5 км мужчины, а также в масстарте – он пройдет завтра, 10 марта.

Фристайл

Его неспроста называют одним из самых зрелищных зимних состязаний. Максим Буров, чемпион Универсиады в лыжной акробатике:

- Я очень волновался, честно. Каждый старт – это все по-новому. А еще когда стоишь наверху, а тебе кричат: «Россия». Мне удалось справиться с волнением. Не скажу, что это самая сложная моя программа, скорее это программа чемпионата мира. Если бы сейчас здесь был Станислав Никитин, мы бы с ним поборолись достойно. Я бы хотел приехать в следующий раз в Красноярск на Чемпионат России.

Максим признался, что еще не распробовал, каково это золото Универсиады. Престижно – да, однозначно. Но считает, что на Чемпионате мира он выступил лучше, а здесь допустил больше ошибок.

Превосходно показали себя спортсмены из Беларуси: Александра Романовская завоевала золото в акробатике, опередив россиянку Любовь Никитину. В командной акробатике лучшими стали белорусы Артем Башлаков и Александра Романовская, две российских команды заняли вторую и третью строчку в этой дисциплине.

Хоккей с шайбой

Состязание в командных видах спорта начались еще 1 марта. Российская команда выступает в подгруппе «А». Первая игра со сборной Словакии прошла с минимальным перевесом 2:1. Зато следующая встреча со сборной Японии была фантастически результативной 10:1.

Но наибольший интерес у зрителей вызвала встреча команд России и США 5 марта на льду ледового дворца «Кристалл Арена». В зале был полнейший аншлаг – почти 4 тысячи зрителей, ни одного свободного места. Встреча получилась самой напряженной за последние семь Универсиад между этими командами. Ранее «красная машина» каждый раз забивала американцам не менее пяти шайб, в этот раз разрыв получился минимальным.

Более того, в сумасшедшем порыве ликвидировать эту разницу тренерский штаб США, которому уже нечего было терять, в самой концовке матча принял решение заменить вратаря на полевого игрока. Однако и вшестером американские студенты не изменили итогового счета – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу сборной России.

- Соглашусь, пока реализация бросков в нашей команде оставляет желать лучшего. Со словаками тоже много бросили. Работаем на тренировках над этим. Думаю, должно получиться, – признался главный тренер сборной России Владислав Хромых.

На сегодня в подгруппе «А» лидирует сборная Словакии – 13 очков, у России – 11 очков. В подгруппе «В» запомнилась встреча Канады и Великобритании, но не разгромным счетом 12:0, а историей с клюшкой, которую у канадского нападающего отобрал болельщик. Клюшку, к слову, вернули через пару минут.

Сборной Великобритании на Универсиаде не везет: сборная Казахстана забила в ее ворота 17 голов, Латвия – 11 голов. В подгруппе «В» лидируют Казахстан и Канада, у них по 12 очков.

Шорт-трек

В состязаниях конкобежцев лидирует сборная из Южной Кореи. Там разыграны 8 комплектов наград, из них 5 золотых медалей завоевали именно южно-корейские спортсмены. Опередить их удалось только француженке Орели Монвуазен (500 метров), китайцу Ан Кай (1500 метров) и россиянкам в эстафете.

Фигурное катание

Фигурное катание вызвало аншлаг задолго до начало Универсиады. Из-за того, что на них заявилось большее количество участников, пришлось даже изменить расписание соревнований. Разыграно 5 комплектов наград – 15 медалей, их которых 6 – у российских фигуристов.

В соревнованиях спортивных пар все три медали – наши. Алиса Ефимова и Александр Коровин в короткой и произвольной программах набрали 171.01 очков. Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот – 169.99 очков, у бронзовых медалистов Александры Кошевой и Дмитрия Бушланова – 151.78 очка.

У мужчин блестящее выступление показал итальянец Маттео Риццо. Россиянин Максим Ковтун по результатам вышел на второе место, представитель Грузии Морис Квителашвили – третий. Золото и серебро также между собой поделили российские танцевальные дуэты Бетина Попова – Сергей Мозгов и Софья Евдокимова – Егор Базин.

Стоит отметить двух неординарных спортсменов. Лаерте Руан де Оливейра де Лима из Бразилии получил титул худшего спортсмена, но был с восторгом принят болельщиками. Молодой человек всего полтора года как встал на коньки и спел победить в национальном чемпионате. До мирового уровня ему далеко, но обаяния и оптимизма у него с лихвой.

А спортсменку Захру Лари из Арабских Эмиратов назвали принцессой льда в хиджабе. Ради нее даже были изменены правила и девушке-мусульманке разрешили выйти на лед в платке, за что раньше снимались очки. К сожалению, в короткой программе она набрала 24.9 балла и не прошла в финал.

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