2019-03-09T05:49:37+03:00
Спорт

Универсиада, день седьмой: эстафета, сингл-микст, синхронное катание

Что увидят болельщики в субботу, 9 марта
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Универсиада, день седьмой: эстафета, сингл-микст, синхронное катаниеУниверсиада, день седьмой: эстафета, сингл-микст, синхронное катаниеФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019
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Сегодня, 9 марта, на Зимней универсиаде-2019 насыщенный день: будет разыграно 8 комплектов наград – в горнолыжном спорте, фристайле, биатлоне, лыжных гонках и фигурном катании.

Лыжная гонка в кластере «Радуга». Женщинам предстоит пробежать 3 этапа по 5 километров: первый – классическим стилем, второй и третий – свободным. Мужчины побегут 4 этапа по 7,5 км. Первые два этапа спортсмены преодолевают классическим стилем, два оставшихся – свободным. Все шансы побороться за медали есть у команд Финляндии, Норвегии, России, Казахстана, Чехии и Италии.

Биатлон в Академии биатлона – одиночная смешанная эстафета, которая дебютирует на Студенческих играх. В сингл-миксте спортсмен и спортсменка, сменяя друг друга, должны преодолеть по четыре огневых рубежа. Фаворитом эстафеты называют сборную России. А побегут сингл-микст Валерия Васнецова и Александр Дедюхин, которые на призовой пьедестал Зимней универсиады-2019 еще не поднимались.

В фанпарке «Бобровый лог» встретятся горнолыжники в командных соревнованиях. Это будет зрелищная гонка всей горнолыжной программы Универсиады-2019. По двум параллельным трассам, которые полностью просматриваются зрителями, будут попарно стартовать представители команд из 16 стран.

Фигурное катание в «Платинум Арене Красноярск». В рамках соревнований определятся победители в синхронном и женском одиночном катании. Вечером состоятся показательные выступления сильнейших фигуристов Зимней универсиады-2019.

В «Сопке» будут разыграны два комплекта наград по фристайлу, могул. Примут участие 21 мужчина и 16 женщин из Японии, Франции, Казахстана, России, Финляндии, Южной Кореи, Германии, Китая и Монголии.

Что увидят болельщики в субботу, 9 марта Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Что увидят болельщики в субботу, 9 мартаФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

На стадионе «Енисей» продолжаются хоккейные баталии. Сегодня встретятся в полуфинале мужские команды по бенди Россия – Финляндия. До этого россияне крупно выиграли у шведов. В другом полуфинале сыграют Швеция и Норвегия.

Хоккей с шайбой в ледовом дворце «Кристалл арена» начнутся с утра с матча Япония – США. Эта встреча ничего не поменяет в турнирном раскладе группы А, но это не значит, что она будет скучной. Затем на лед выйдут Швеция – Великобритания, Казахстан – Канада, Россия – Чехия.

И, наконец, керлинг во Дворце спорта и имени Ивана Ярыгина. В женском четвертьфинале встретятся Канада и Великобритания, Корея – с Китаем. В мужском за выход в полуфинал поспорят сборные Швейцарии и Чехии, Норвегии и Швеции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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