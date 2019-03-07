Спели под Backstreet Boys и сожгли пирог: педагоги мужчины красноярского лицея сняли на 8 марта романтичный ролик

Каждый брутальный педагог-мужчина 8 марта становится нежным пушистым и ласковым. Не верите? Посмотрите видеоролик, который сняли мужчины-педагоги из красноярского лицея № 6 «Перспектива» для своих женщин-коллег. И сами все увидете. Мужчины взяли за основу романтичную композицию группы Backstreet Boys, подсмотрели сценарий у КВН-команды «Борцы», добавили в него собственного креатива. Плюс атрибутика Универсиады. И далее – смейтесь и удивляйтесь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/695803" frameborder="0"></iframe> C 8 марта!.

- Ролик мы снимали мужественно полдня. Правда, до этого мы два недели готовились, - приоткрыл секреты директор лицея Алексей Лапков. – Оператор был свободен только несколько часов, так что нам пришлось уложиться в это время. Если вы обратите внимание, там еще белый снег лежит. Так что мы заранее обо всем позаботились. И вовремя, потому что после этого сразу началось потепление. Из смешного могу рассказать о сцене на остановке. Олег Захаржевский (преподаватель технологии машиностроения) долго сомневался, что это вообще нужно делать. Говорил: «Это же мой район, я же здесь учитель. Сейчас на меня обернутся родители и что же они увидят?» В итоге мы все равно вышли на остановку, все стояли за кадром и всячески подбадривали, а он пел среди толпы. Получилось забавно.

Кстати, добавили кое-то и от себя. Например, огнетушитель, которым якобы тушили праздничный пирог, сгоревший в духовке. В частности, физрук Николай Марин, преподаватель физической культуры, с синими тазиками подмигивал – это у него экспромт такой получился.

- Я искренне считаю, что педагог не должен относиться к себе со зверской серьезностью, - говорит Алексей Лапков. – Ирония – это то, что нас объединяет, и здоровый юмор.

Добавим, что это не первый творческий экспромт коллектива. Лицей № 6 – самый большой лицей на правобережье, в него входят две школы, по 800 детей каждая, детский сад. В коллективе 15 мужчин, женщин – 100.