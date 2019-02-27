Делиться теплом и знаниями

Именно тогда родилась идея познавательных встреч. Городские экскурсии, выходы в театры и музеи, лекции, концерты – вот таких добрых историй в проекте было уже больше трех десятков. И каждый раз энергетики и журналисты «Комсомольской правды», ставшие соорганизаторами, стараются придумать что-то полезное.

На этот раз наши подопечные – мамы из центра социальной защиты Кировского района. Кировчане – постоянные участники проекта СГК «Поделись теплом»: экскурсии на фабрику «Бирюсинка», в «Роев ручей», КИЦ «Успенский», творческие мастер-классы, прогулка на теплоходе – и вот новая встреча.

Самая юная участница встречи – десятилетняя Кристина: - Мне очень понравилось! Многое узнала, все полезно. Постараюсь отказаться от сладкого и от маргарина, пить больше воды!Фото: Мария ЛЕНЦ

Ее тема – здоровое питание. Мамы, будущие и настоящие – хранительницы очага, они отвечают, чтобы поданный к ужину «мамонт» был не только вкусный, но и полезный. Тема здорового полноценного питания очень важная. И в последнее время набирает обороты в связи с появившейся модой на здоровый образ жизни. Связь правильного питания и здоровья уже никто не отрицает, поэтому в беседах все чаще слышим о соблюдении баланса БЖУ (белки, жиры, углеводы), и чем так полезен sugarfree (отказ от сахара) тоже знают многие.

Об этом и многом другом шла речь на февральской встрече проекта.

Гость - Елена Попенко. Известная телеведущая, сегодня она - диетолог, нутрициолог, тренер по йоге, food и life-коуч, чьи лекции на тему правильного питания, спорта и психотерапии тела популярны у аудиторий разных возрастов. Встреча с участниками проекта «Поделись теплом» вместо запланированного часа шла больше двух.

Сегодня специально для наших читателей резюмируем и публикуем главные правила здорового питания от Елены Попенко, проверенные ее многолетней практикой.

О диетах

Все диеты неэффективны и, более того, опасны для здоровья. Организм не проведешь. Меня не кормят? Дают мало еды? Отложим про «запас», на «черный день». Человек должен есть и получать из продуктов, а не из БАДов все необходимые питательные вещества: воду, белки, жиры, углеводы, минералы и витамины.

Сколько раз в день есть

Женщины для стройности должны есть чаще, но небольшими порциями, а мужчины 3 раза в день, но порции больше.

И помните! В любом основном приеме пищи должны быть и белки, и жиры, и углеводы. Основа — это углеводы, именно они являются источником энергии. Если вы откажитесь от них, то почувствуете упадок сил, изменится настроение.

Белка должно быть 20-30% от общего рациона. Белок - основной строительный материал организма. Если его не будет, не будет и красивого тела. Поэтому, когда к правильному питанию подключаются занятия спортом, белку – особое внимание.

О том, как выбирать продукты

Аксиома здоровья - качественные продукты. Где их взять? Замечательно, если вы или ваши родители, бабушки имеют дачу — это лучший вариант. Можно покупать на рынках, у фермеров, поискать специальные лавки и магазины. Если нет возможности, то выбираем продукты в супермаркетах очень внимательно, изучаем состав, дату изготовления. Смотрите на полках продукцию красноярских заводов и фермерских хозяйств, она есть. Вы же понимаете, что молоко со сроком хранения несколько месяцев – это не молоко. Покупаем «молочку», срок хранения которой 3-5 дней. Что касается овощей и фруктов, простой совет – нюхайте. Хорошие продукты пахнут так, как им положено: яблоки – яблоками. Сухофрукты берем из Средней Азии. Иначе вы получаете продукт, обработанный газом, чтобы моментально съежился и принял товарный вид.

О вредных продуктах и блинах

Сокращаем сахар, не всегда можно от него отказаться, 10% простых сахаров вполне могут быть в рационе. Стоит по возможности отказаться от газированных напитков, магазинных тортов и пирожных, маргарина, промышленных кетчупа и майонеза - домашние можно.

Промышленный маргарин – это зло. Если сильно хочется сладкого, попробуйте продукты, содержащие трипофан - индейку, сыр, молоко, бобы, или съешьте фрукт. Если не можете отказаться от булочек и тортов, готовьте дома из продуктов, в которых вы уверены. Так ваша домашняя выпечка будет минимум на 50% процентов менее вредной.

Хлеб из рациона исключать не стоит, в нем витамин А, который отвечает в том числе и за хорошее состояние нашей кожи. От свинины лучше отказаться совсем - слишком много жиров. Выбирайте говядину или телятину, птицу, рыбу и морепродукты.

О питьевом режиме

Минимум – два литра чистой воды. Обычной, некипяченой, в Красноярске очень хорошая вода, и можно пить из под крана. И самое главное, чтобы вода была полезна организму, ушла в клетки, нужны физические упражнения до и после: пробежка небольшая или прогулка, приседания, мини-зарядка. Каждый может посвятить в день 3 минуты приседаниям.

О завтраке

Утром, перед завтраком, обязательно выпивайте стакан воды. В идеале с лимоном. Этот стакан разбудит ваш организм и запустит его процессы. Завтрак должен быть максимум через час после пробуждения. Очень важно, с чего вы начнете свой день, и для питания организма, и для вашего настроения.

Об оптимальной порции

За пример тарелки берём две ладони, где количество белка на вашей тарелке это - ладонь без пальцев, толщиной в палец, и два кулака - клетчатка. Это обед. Ужин и завтрак в половину меньше - пол-ладони белка и кулак клетчатки. Все удобно, считать калории не нужно!

О перекусах

Оптимальное время между приемами пищи - 4 часа. Только когда вы на самом деле чувствуете голод. Если еда — ваш способ расслабиться, снять стресс, доставить себе удовольствие — это уже другая история. Загрустили? Просто идите гулять пешком - пятнадцатиминутная прогулка должна помочь.

О тренировках

Они важны и нужны, 15 минут в день можно найти. Пусть это будут самые простые упражнения: планка, выпады, пресс, бег на месте или приседания. Есть такое понятие - гормональная тренировка: 4 подхода по 20 секунд – занятия, 10 – отдых. Такая тренировка вырабатывает гормоны, омолаживает и делает кожу упругой. Организм будет вам благодарен.

О перекусах

Как и в случае с основными приемами, перекусывать нужно только если у вас есть легкое чувство голода. Для этого подойдут орехи, овощи, фрукты, сыр. Финикам - нет! В них много сахара, они повышают гликемический индекс, и единственное, чего можно добиться, - через 20 минут сильно захотите есть. Последний прием пищи в 20.00.За полтора-два часа до сна можно перекусить. Стакан кефира или йогурта подойдет.

Раз в месяц можно себе позволить есть все!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Об идее проекта

–Проект «Поделись теплом» родился шесть лет назад из инициативы сотрудников компании дарить подарки на свой профессиональный праздник – День энергетика. Сегодня это уже не разовая акция, а серия мероприятий в течение года. Проект - часть социальной ответственности компании. Но в последнее время мы все больше уделяем внимания полезности наших мероприятий. Сегодня люди требуют другого качества жизни, намного выше того, что было прежде, именно поэтому здоровый образ жизни в ближайшем будущем станет не просто модой, но нормой. По тому, с каким интересом сегодня задавали вопросы и не хотели отпускать лектора, мы можем это понять, - говорит заместитель директора красноярского филиала Сибирской генерирующей компании Анастасия Дьякова.