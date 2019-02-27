Тепло для Универсиады

Подготовка к Студенческим играм шла долгих пять лет, с 2013 года, когда исполком Международной федерации студенческого спорта (FISU) объявил на весь мир: соревнования пройдут в Красноярске. Готовился весь город. За это время энергетики СГК обновили – а где-то и с нуля смонтировали - километры теплосетей, ведущих к спортивным объектам Универсиады. В прямом смысле слова согрели Универсиаду своим теплом. По словам директора красноярского филиала СГК Александра Шлегеля, объем выполненных работ был значительным, но компания справилась. Более того, тепловики сделали хороший задел на будущее.

- Мы провели большие работы, связанные с подключением объектов Универсиады к теплосети, - рассказал Александр Шлегель, - и поставленные перед нами задачи были выполнены в полном объеме. В результате мы не только подключили объекты Универсиады, которыми после игр будут пользоваться красноярцы, но и смонтировали теплосети, обеспечив возможность подключения зданий, которые будут строиться в этих районах в будущем.

Фото: СГК

Например, район, в котором находится «Арена Платинум», сегодня активно развивается. Там ведется интенсивное строительство.

Здесь вырастут десятки многоэтажек, жителям которых будет тепло и уютно - для подключения домов энергетики сделали все необходимое. Теплосетевой контур города – живой организм, поэтому ежедневно и в круглосуточном режиме сотни специалистов поддерживают его работу. ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 поставляют тепло в дома 85 процентов потребителей Красноярска. Полторы тысячи километров трубопровода постоянно находятся под контролем специалистов-теплоэнергетиков.

Вопросам экологии в компании также уделяют особое внимание.

- В 2018 году нами была проведена большая работа по сокращению выбросов в атмосферу, - говорит Александр Шлегель. - 8 котельных были замещены и выведены из эксплуатации. Некоторые из них имели настолько низкие трубы, что дымили прямо в окна расположенных рядом домов. Сейчас их потребители получают тепло от красноярских ТЭЦ.

Это не говоря о том, что на ТЭЦ-1 в прошлом году началась большая экологическая модернизация. Сейчас там строится новая труба в 275 метров высотой, она заменит две действующие и одну снесенную, что позволит разместить на освободившемся месте современные электрофильтры с КПД по очистке дымовых газов от пыли свыше 99%.

Все это делается, чтобы соответствовать требованиям времени. Международные соревнования закончатся, спортсмены уедут, но городу по-прежнему будет нужно тепло, а его жителям – комфорт и чистый воздух.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Бородулин, директор Красноярской ТЭЦ-1:

- После реализации всех запланированных мероприятий в рамках экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1 мы ожидаем, что валовые выбросы от теплоисточника снизятся на четверть. До июня 2020 года у нас будет идти строительство трубы, затем, в течение 2020–2021 года, к новой трубе будут поэтапно подключены котлоагрегаты станции.

СПРАВКА «КП»

В рамках подготовки к Универсиаде красноярский филиал СГК провел работы на 12 объектах. Подготовлены к спортивным соревнованиям: ледовая арена на 3500 мест (ул. Партизана Железняка), стадион им. Ленинского комсомола (остров Отдыха, 15а), стадион «Енисей» с крытой ледовой ареной (ул. Юности, 18), дворец спорта имени Ивана Ярыгина 3 400 мест, многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной в жилом районе «Тихие зори» (на 7000 мест, по ул. Лесников).

Готова к приему гостей Деревня Универсиады, комплекс общежитий для студентов «Перья» (3 семнадцатиэтажных общежития с подземной парковкой, а также общежитие и административное здание переменной этажности, спортплощадка, состоящая из стадиона и здания с трибунами (студгородок, ул. Борисова), многофункциональный комплекс СФУ (Свободный, 82). Реконструированы сети КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (ул. П. Железняка 3, 3а, 3б, 3в, 3ж, 3з, 3к).