2019-03-07T08:38:24+03:00
Общество

На 11 девчонок 10 парней: накануне 8 марта статистики многое рассказали о красноярских женщинах

Живут представительницы прекрасного пола дольше, а вот работы им не хватает
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На 11 девчонок 10 парней: накануне 8 марта статистики многое рассказали о красноярских женщинахНа 11 девчонок 10 парней: накануне 8 марта статистики многое рассказали о красноярских женщинахФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне Международного женского дня 8 марта специалисты Красноярскстата собрали статистическую информацию о представительницах прекрасного пола. Начнем с численности: на территории края проживают 1 миллион 532 тысячи 700 женщины – это 53,3 % общей численности населения края. Причем 78,5 % женщин – это горожанки.

Сохраняется гендерное неравенство: на 1000 мужчин приходится 1141 женщина. И живут наши представительницы прекрасного пола тоже дольше, средний возраст составляет 40,6 года, у мужчин – на 4,8 года меньше. Кстати, столетний рубеж перешагнули 115 жительниц края.

Кстати, если говорить о прогнозах, ожидается, что средняя продолжительность жизни в 2019 году составит 76,4 года, а к 2025 году вырастет до 77,9 лет.

Относительно работоспособности женщины делятся на три категории:

- до трудоспособного возраста (от 0 до 15 лет) – 18,1 %,

- трудоспособного возраста – 51,4 %,

- старше трудоспособного, то есть пенсионеры – 30,5 %.

Количество работающих женщин в крае – 689,2 тысячи (48,5 %). Официально безработных женщин – 5 %, мужчин – 4,8 %. Кстати, есть профессии, в которых представительницы прекрасного пола в разы превышают мужчин:

- образование – 82 % женщин

- здравоохранение и социальные услуги – 81,5 %

- административная деятельность – 65,4 %

- торговля, общепит и гостиничные услуги – 64,9 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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