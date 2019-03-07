Фигурное катание на Зимней универсиаде-2019 7 марта: танцы на льду, пары, мужчины, прямая видеотрансляция

В Красноярске проходит Зимняя универсиада-2019. 7 марта состоятся соревнования по фигурному катанию.

Фигурное катание на Универсиаде в Красноярске 2019: прямая онлайн-трансляция, пары, танцы на льду.Любите фигурное катание? На Универсиаде в Красноярске в эти минуты соревнуются атлеты

Соревнования пройдут на льду «Платинум Арены Красноярск».

От России выступят: Максим Ковтун, Александр Самарин и Андрей Лазукин.

В парах выступят: Алиса Ефимова и Александр Коровин, Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот, Александра Кощеева и Дмитрий Бушланов.

Это первые Всемирные зимние студенческие игры, которые проходят на территории России. Универсиада-2019 в Красноярске продлится со 2 по 12 марта. До этого Летнюю универсиаду встречали в Казани.

2 марта в Красноярске состоялась торжественная церемония открытия Зимней универсиады-2019.

Трансляции основных соревнований Зимней универсиады-2019 смотрите на нашем сайте.